台中市公車巨業交通1名司機因男乘客久站刷卡機前，影響上下車動線而婉轉勸導，卻遭嗆「你少講話，閉上你的嘴巴」，並被客訴，司機將影像PO上網，引來同業大嘆當司機大不易。台中市交通局23日表示，旅客運送契約對此乘客行為並無罰則，將督導業者服務及公車文化，促兩者間良好互動。

據了解，巨業交通公司司機在8月21日駕駛公車，傍晚5時56分在上下班時段，搭車乘客不少，有名男乘客在澄清醫院站上車後，一直站在刷卡機前，司機初不以為意，直到行經至科博館附近，詢問男乘客要在哪一站下車？男乘客答覆：「火車站」。司機向他說明，所站立之處已影響乘客上下車，請他往裡面站，並表示：「抱歉，請你配合一下」，男乘客才往後走。

該輛公車行經第二市場，該名男乘客走到司機身旁詢問：「那邊可以看到車號？」，司機答覆說：「所有資訊都在車內，你找一下」，男乘客並追究說：「你為什麼可以隨便不要我站在這邊」，司機請他直接打電話投訴比較快，不用浪費筆墨水；男乘客怒嗆司機「你少講話，閉上你的嘴巴」，不久後，公車業者即接到相關投訴。

該名司機將過程影片PO上網，引來同業大嘆現在當公車司機大不易。台中市交通局回應表示，對乘客比較有明確規範的是旅客運送契約，但對乘客此類情節並無罰則。台中市交通局強調，將加強督導業者提升服務品質，並宣導乘客公車新文化，盼乘客與駕駛員間有更好的互動。

(中時 )