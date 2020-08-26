075型兩棲攻擊艦首艦海試

解放軍第一艘075型兩棲攻擊艦23日完成海試，軍事分析家說，它可望明年進入海軍陸戰隊服役。

然而，據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，一名軍方消息人士說，它還在等由空軍直-8和直-20武裝直升機改裝的海軍版直-8J和直-20J。

075艦8月5日首度離開上海造船廠，從網上流傳的照片看來，它完成18天的海試後，23日已返回船廠。這艘首艦的排水量估計可達4萬公噸，是中方最大，也是全球第3大的兩棲攻擊艦，僅次於美國的黃蜂級（Wasp-class）與美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦。

北京軍事專家李杰說，他預料075艦最早明年上半年就能交付中方海軍陸戰隊。他指出，075艦首度海試中，測試了推進系統、最大與最小速率、續航力、機動性，還有雷達與通訊設備，而軍方也在陸續接收艦載直升機。

海軍版直-20J

不過，1名軍方消息人士說，儘管網上出現相關照片，但海軍版直-20J尚未改裝完成。「075型艦或許明年底前能準備就緒，但艦載直-20J還在研發，海軍版的要求很嚴格，因為你必須解決『3高』問題。」而所謂的3高，是指溫度高，濕度高和鹽分高。

(中時新聞網)