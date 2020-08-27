就在北京說，一架美國U-2偵察機在未獲允許下，擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動後一天，中方隨即採取了行動。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，接近解放軍的消息人士說，包括1枚「航母殺手」在內，中方周三早晨發射了兩枚飛彈，其中一枚飛彈是從青海省發射的東風-26B，而另一枚是從浙江省發射的東風-21D，而這向美方發出了明確警告。

(中時新聞網)