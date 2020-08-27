警告老美偵察機亂入演習禁飛區 陸南海發射航母殺手飛彈 09:032020/08/27 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在北京說，一架美國U-2偵察機在未獲允許下，擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動後一天，中方隨即採取了行動。 據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，接近解放軍的消息人士說，包括1枚「航母殺手」在內，中方周三早晨發射了兩枚飛彈，其中一枚飛彈是從青海省發射的東風-26B，而另一枚是從浙江省發射的東風-21D，而這向美方發出了明確警告。 (中時新聞網) #東風-26 #東風-21 #U-2偵察機 #中國大陸 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳美軍機闖解放軍演習區 大陸國防部嚴斥 21:392020/08/25 兩岸 美U-2偵察機進入共軍演習區域 陸國防部表示抗議 23:482020/08/25 軍事 向美示威 大陸朝南海發射兩導彈 22:432020/08/26 兩岸 共軍黃海南海軍演 發動夜襲訓練 04:102020/08/23 政治要聞 傳蔡英文專機返台陸軍機狂繞3小時 國防部回應 19:152020/08/23 政治 大陸若武統台灣無法撐兩周 美媒：美軍擋不住解放軍 11:152020/08/22 政治 鐵人行程 軍友社李棟樑與空軍司令 兩天慰問全台空軍基地 15:552020/08/26 軍事 戰機長駐澎湖 監控共機演訓 04:102020/08/26 國際大事 解放軍海南6天大軍演 演習區域有海南省這麼大 16:552020/08/22 兩岸 新聞早班車》自費用藥難把關 看中醫心驚驚 06:312020/08/24 政治 軍事熱門新聞 警告老美偵察機亂入演習禁飛區 陸南海發射航母殺手飛彈 - 軍事 伊拉克飛行員指控F-16已大量停飛 浪費數十億美元 - 軍事 肥水不外流 英變心 想大砍F35B戰機採購 - 軍事 俄羅斯 Tu-95熊式轟炸機 將轉型為巡弋飛彈卡車 - 軍事 胡德堡失蹤士兵被發現 死在基地外的鐵道邊 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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