東非群島國模里西斯的岸邊近期發現大批海豚屍體。

模里西斯岸邊近期出現許多海豚屍體。

東非印度洋群島國模里西斯（Mauritius）才發生貨輪觸礁大量漏油事件，近日又發現大批海豚屍體沖上岸，總計共有17隻，還有其他海豚奄奄一息擱淺在岸邊，這些海豚身上傷痕累累、鮮血直流，部分人士指漏油事件導致海豚死亡，不過官方指出，部分海豚身上有鯊魚啃咬痕跡，甚至有專家認為可能是海豚碰撞到珊瑚礁後受傷喪命。

綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台報導，靠近馬達加斯加的東非群島國模里西斯7月才發生懸掛巴拿馬旗的日本貨輪觸礁、導致燃油大量外洩的漏油事件，漏油在當地造成嚴重的汙染問題，珊瑚礁、瀉湖、沙灘覆蓋上一層焦黑油漬。

不過模里西斯近期再傳出海洋悲歌，17頭海豚遺體被發現陳屍岸邊，模里西斯漁業部官員阿帕多（Jasvin Sok Appadu）表示，這些海豚身上有好幾個傷口，下巴也流出鮮血，影片也顯示，這些海豚身上傷痕累累、血跡斑斑。

東非群島國模里西斯近期發生大批海豚屍體沖上岸邊的情況。（圖／路透社）

除此之外，岸邊也發現其他已經奄奄一息、瀕臨死亡的海豚，阿帕多指出，約有10隻海豚還有氣息，不過牠們看起來筋疲力竭，甚至無法游泳。

大批海豚屍出現讓當地居民大為光火，居民吉哈（Nitin Jeeha）表示，「一早醒來就看到岸邊這麼多海豚屍體，比噩夢還要糟」，「我看到8到10隻。」

環境保護人士將大批海豚喪命歸咎於貨輪漏油事件，尤其漏油事件發生後，當地已經發現許多魚及蟹類喪命，海洋學家考佩穆托（Vassen Kauppaymuthoo）表示，在這些海豚身上聞到燃料味，環保人士杜瓦卡辛（Sunil Dowarkasing）表示，油汙可能干擾了海洋哺乳動物的棲地，他說汙染會有後遺症，現在才只是開始。

不過模里西斯漁業部部長莫杜（Sudheer Maudhoo）表示，初步檢測顯示，海豚死亡原因和漏油事件並不相關，他還指出，至少在2隻海豚身上找到鯊魚啃咬的傷口，另外阿帕多表示，海豚屍體身上沒有發現燃料油漬。

目前當局已將海豚遺體進行屍檢調查。

不過專家指出，現在對海豚死因下定論還太早，模里西斯海洋保護協會（Mauritius Marine Conservation Society）的葛瑞菲斯（Owen Griffiths）表示，有可能是「非常不幸的巧合」，這些海豚可能跟隨魚群進入環礁湖，然後就被困住了，無法找到返回大海的路徑，然後想要試圖直接穿過珊瑚礁回到大海，在慌張及壓力之下直接衝撞珊瑚，在筋疲力竭之下喪命。

(中時新聞網)