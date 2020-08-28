2015年6月10日，在花蓮吉安鄉公所工作的林姓男子，與好友相約到慈雲山納骨塔後方的產業道路打獵，途中遇到百步蛇，在原住民信仰中，打獵突然出現不尋常徵兆，通常都是危險的警告，於是他們繞路進入了一處竹林，豈料竟然發現已化為白骨的兩顆頭顱。 警方接獲報案徹查周遭，發現這兩顆頭顱的屍骸相擁於睡袋中，經驗DNA後，發現驚人真相，原來這兩名死者劉X勤、林X米死於農藥Methomyl（納乃得），沒有其他外傷或他殺痕跡，而且是2006年轟動全台的「花蓮5子命案」嫌疑犯。

殺害5子生子劉志勤。（中時資料照）

殺害5子再輕生的母親林真米。（中時資料照）

2015年6月花蓮縣吉安鄉慈雲山附近，發現一對男女白骨，初判死亡有一段時間，且和發生於2006年的懸案5子命案有地緣關係，依DNA型別及體質人類學特徵確認死者為劉X勤與林X米夫妻。（花蓮縣警局提供）

2006年9月吉安村的吉昌一街上，發生1家7口「5死2失蹤」離奇案， 5死者從18歲長子劉X辰，到就讀小學四年級的么子劉X辰，3子2女手腳被鐵絲綑綁，膠帶纏繞眼睛與口鼻，再套上塑膠袋，死狀悲慘陳屍家中浴室，當時輿論以為，他們的父母殺害自己5個小孩後，畏罪逃逸。檢警案發後在劉家一樓客廳書桌上發現2張用白紙與千元紙鈔書寫的求救紙條，上面分別寫著：「25號、遇綁控制中、孩子危急、請速報警、SOS」、「258巷25號、遭綁控制、危急、請快報警」。

檢警當下推定5兄弟姐妹是遭人殺害，但案情並不複雜，因為鄰居與其他關係人描述，劉X勤在外有逾千萬元負債，且5人受害日期又在開學日之前，因而研判，可能是家中經濟困頓，無力撫育5名子女釀出的悲劇。

曾震驚全國的花蓮5子命案，隨著該案偵結，凶宅也順利售出。(本報系資料照片)

花蓮5子命案凶宅新屋主今請來師傅做法事。（中時資料照）

警方還原現場數位相機照片，發現有疑似劉姓夫妻捆綁孩子時拍下的影像，此外，劉家電腦的瀏覽紀錄中，發現曾搜尋「彰化二林洪若潭案」的各種新聞報導與紀錄，雖然最終手法不同，但就其選擇在9月4日犯案來看，似乎顯示劉X勤有模仿犯罪的企圖。而劉X勤除了與人有金錢糾紛之外，還負債700多萬，警方推測這很可能是殺子後輕生的動機。

2015年6月，當地人打獵時發現劉X勤夫妻屍骸，因兩人已死亡，檢方偵結後不起訴處分。（中時資料照）

劉X勤案發前曾對員工說：「要帶小孩去台北開刀，這幾天都不會在公司。」，隨後開始依孩子的請假順序，陸續殺害子女，長子、么子、次子最先死亡，隔日，次女還不知情幫弟弟請病假，放學返家，長女與次女也被殺害。由於劉X勤夫妻案發後仍現身花蓮火車站，貌似行動自由，於是警方在兩個月後的11月14日發起通緝，然而事隔多年，卻始終沒有兩人下落，直到2015年6月10日，在花蓮吉安鄉公所工作的林姓男子，打獵時誤打誤撞發現他們的屍骨。

據兩人遺骸的狀態研判，死亡時間至少7年以上，陳屍地點在與吉昌一街的劉家同一條道路上，因此判斷兩人無潛逃企圖，在殺害孩子不久，便雙雙服農藥輕生。 由於此案實在殘忍，民間也有許多揣測，例如劉X勤、林X米兩人是否被人脅迫殺害孩子再輕生，或是樁故佈疑陣的謀殺，由於案發地舉目可見滿是農田的純樸鄉鎮，發生如此駭人聽聞命案，讓地方上產生諸多靈異傳言。

發現劉姓夫妻的林男聲稱，自從發現屍體之後家中不寧，小兒半夜哭鬧宣稱見鬼，當時踩到白骨骷顱的右腳膝蓋也莫名腫痛，還抽出500 c.c積水。 劉X勤夫妻遺骸被發現3個月後，花蓮地檢署宣布偵結，由劉X勤、林X米夫婦涉嫌殺害5名子女後輕生，已雙雙死亡，對夫妻倆做出不起訴處分。

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