高雄一名14歲國中少女29日搭高鐵到新竹，轉搭陌生人車輛後失聯，高雄市三民二警分局派員北上尋人，昨（30日）下午發現訊後出現在重慶南路3段1處大樓，轄區員警以地毯式搜索，挨家挨戶地尋找，但始終找不到少女本人，今天凌晨4時又出現在萬華國興路國宅，警方到場後，仍遍尋不著蹤影，最近1次手機訊號出現在新北市五股、八里一帶。

由於家人報案時指稱，少女離家前和家人發生爭執，搭高鐵北上後，又傳出接應的車輛上疑有性侵前科人在場，至於消息是否確實，警方還在根據監視器影像，清查車主資料，不過，接應車輛並未出現在手機訊號附近。

據了解，高雄警方昨派出8人北上尋人，晚間借住在派出所過夜，今天凌晨手機訊號出現在國宅附近，轄區分局立即派人尋找，包括警政署、台北市警察局、中正二警分局、萬華警分局今凌晨已遍尋不著，今上午10點多，電信公司手機定位突然出現少女開機訊後，顯示手機訊號出現在新北市五股、八里一帶，但少女開、關機又快速移動，警方現已再加派警力幫忙找人。

(中時 )