高雄14歲國中少女，疑和網友會面，上月29日從高雄獨自搭乘高鐵到新竹，搭上陌生人的車後，至今已失蹤４天，家屬心急如焚。昨 （31）日晚間高雄市三民二分局專案小組，帶著上午攔查到曾載過少女的盧姓車主，前往北市中正區廈門街一處秘密地點進行查訪，目的是為了要找出失蹤少女是否在該地點落腳，經過搜尋仍無功而返，警政署也已下令刑事局加入偵辦行列，提升辦案強度。

據《三立新聞網》報導，警方循線調查後，發現盧姓男子雖供稱有載過少女，但不認識對方，也不清楚她的去向，經警方搜索車內後，發現車內有多團使用過的衛生紙、寶特瓶及塑膠袋包裝的不明雜物，盧男甚至向警方自爆將違法的白牌車當計程車使用，不過警方對此說法仍有存疑。除此之外，警方也車上進行指紋採檢，更在後車廂發現好幾箱影印紙及電腦主機相關，並查扣一文件，作為調查之用。

另外，網友也肉搜出另一名可疑人士，擔任保全的羅姓男子，外號為「保全界李宗瑞」，2018年曾因下藥性侵未成年少女，於今年７月被法院判10年有期徒刑。這位羅姓保全之所以會列入懷疑，全因少女母親提供的男網友相關個資，交叉比對之下，個資都符合。

而消息人士表示，警方在新竹縣竹東鎮循線找到網友指認的羅姓保全租屋處，而關鍵人物羅男目前下落不明，便將羅男的妻子帶回警局釐清案情。警方深入調查更發現，盧姓司機與羅姓男子兩人曾有通話紀錄，懷疑兩人有涉案之嫌疑。

(中時新聞網)