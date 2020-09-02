近日印中邊界談判停止後數日內，雙方駐軍再度爆發衝突，並相互指控越界。印度高級官員表示，印方已往在中印邊界4個具有戰略地位的高地部署軍隊，並首先動手對大陸駐軍發動攻擊。網路傳言，印方有一名藏族士兵被打死，中方則有35名軍人受傷。

《美國之音》指出，印度政府官員指控說，中共解放軍上週六（8月29日）違反先前協議，在拉達克（Ladakh）邊境地區的班公錯湖（Pangong Tso Lake) 南岸採取改變現狀的行為，印度軍隊「先發制人」挫敗了中方單方面改變現狀的企圖。

《路透》報導說，這位印度官員對這起最新事件做簡報時說，上週六人數眾多的大陸駐軍在軍車的支持下，推進到一個主要山口，距離近到了與印度部隊發生口角的地步，但雙方沒有爆發衝突。作為回應，印度動員軍隊部署到邊界線一帶4個高地。這名官員補充說，這4個高地都是在中印邊境實際控制線（LAC) 的印方一側。

中方則否認印度的說法。大陸外交部發言人華春瑩說，印方的說法和中方不一樣，大陸邊防部隊一直嚴格遵守實際控制線，從沒有越線活動。

大陸駐印度使館發言人嵇蓉表示，中方已經向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，立即停止一切挑釁行為，撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和複雜化的舉動。

報導說，印中兩國軍事指揮官星期二舉行第2天談判，但沒有立即公佈談判的細節。

網路上未經證實的消息指出，印方似有一名藏族士兵被打死，中方則有35或36名軍人受傷。

今年6月大陸和印度的軍人在喜馬拉雅山邊界線附近的拉達克地區發生45年來最嚴重的流血衝突，有至少20名印度士兵在衝突中喪生。雙方互相指責對方侵入領土並挑起衝突，不久後開始進行多次軍長級談判，但沒有任何實質進展。

報導指出，中印近年來爭相在邊境地區修建運輸和軍事基礎設施，雙方的工事重疊交錯。原本人煙稀少的拉達克邊境地帶以前很少有部隊巡邏，最近幾個月兩國都在那裡進行了密集的軍事部署。

(中時新聞網)