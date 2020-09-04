在印度日前宣布禁用118款中國應用程式（APP）後，大陸遊戲業巨頭騰訊3日表示，將會與印度當局協商，確保旗下APP可繼續供當地用戶使用。

路透報導，騰訊又稱，對於保障用戶隱私與數據一事，抱持嚴肅態度。

印度ANI新聞網報導，印度電子資訊技術部（MEIT）9月2日公告指出，禁用118款「涉嫌參與危害印度主權與（領土）完整、印度國防、國安和公共秩序活動」的中國APP。

遭禁用的中國APP包括騰訊旗下手遊絕地求生（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、名片辨識軟體名片全能王（CamCard）、百度（Baidu）、手機淘寶（mobile taobao）、優酷（youku）、支付寶（Alipay）等。

印度金融快報報導，此前，印度政府於6月29日宣布禁用59款中國APP，一個月後再度宣布禁用47款中國APP。截至9月2日，印度政府已禁用224款中國APP。

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