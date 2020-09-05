知名作家、現任中央社董事長劉克襄喜愛分享，對於飲食文化也常直言不諱批評，近日劉克襄批評玉山「排雲山莊」的餐點不佳，「味如嚼蠟」，照片曝光後引發兩派山友論戰。

劉克襄本月2日在臉書上PO文「玉山上的外國人」千字長文，分享自己登玉山遇國外山友的經驗，但其中一段批評排雲山莊餐點引發熱議。他指出，玉山有許多國外山友慕名而來，而玉山東埔和排雲兩個山莊的住宿雖然還算OK，但餐點實在不盡人意，「尤其是排雲山莊」。

劉克襄指出，排雲山莊中餐、晚餐一餐要價300，但品質不佳，味如嚼蠟，引發爭論 (圖／劉克襄臉書)

劉克襄說，排雲山莊早餐150元，中餐、晚餐更是直逼300元，但食物內容明顯單調，忍不住問了斯洛伐克來的山友，雖然他們能夠接受，但劉克襄推測對方應該是節儉慣了，不以為意，若是時常出國的山友，難免就會有「味如嚼蠟」的埋怨，只是看到山青辛苦背著比人還高的食物上山補貨，也不忍苛責。

劉克襄呼籲政府，開放登山政策時，也應該做好改善住宿環境、餐點配套的措施，如何解決食物運輸困難、克服高山煮飯瓶頸也都是值得討論的重點。文末劉克襄也附上排雲山莊餐點照片。

這篇文章PO出後，引發熱烈討論並轉發，不少山友紛紛加入論戰，有人認為劉克襄不知民間疾苦，沒考慮到高山光是吃熱食就有多困難，「花多少錢請廚師？有人願意做嗎？隱藏成本誰出」，「日本富士山上咖哩飯都是冷的你知道嗎」、「歐洲的比排雲山莊更普通」。

但也有另一派緩頰，表示劉克襄並非指責排雲山莊，而是希望政府能夠有配套措施，解決問題，畢竟玉山是國家的門面，每年都有大量國外山友慕名朝聖，自然要用心點，更有山友分享自己經驗，表示爬山後很累，到排雲山莊吃飯時，對食物抱著感恩的心，但咬下去那一刻還是哭了，因為實在太難吃。

■■玉山上的外國人 上抵玉山主峰後，除了俯瞰八方大景，山友都會排隊，準備跟矗立於第一高峰的石碑打卡。 我參加的隊伍也不例外，早早就加入拍照行列。等我意識到時，前面只剩兩支外國登山隊。其中之一，從前天在東埔山莊下榻，我便與之結緣。到了塔塔... 由劉克襄發佈於 2020年9月1日 星期二

(中時新聞網)