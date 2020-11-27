新北市府27日舉辦「翻轉五股 城市再生論壇」，發表一年來五股垃圾山階段性治理成果，上午邀請民眾前往現地參訪，垃圾山搖身一變成了公園綠地令人驚豔；下午論壇，則邀請市府各局處、業者與專家學者分享心路歷程。侯友宜強調，除明年要將其餘43公頃土地完成綠美化，五股都市計畫更要做下去，要給所有人希望。

侯友宜上任後，透過「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，在五股都市計畫展開前，透過變更編定，輔導轄內違章工廠申請合法化，並展開全面綠美化。

侯友宜致詞時表示，試辦計畫從2019年9月推動至今，市府已盤點出677家違規廠家，截至試辦計畫受理申請期限為止，已送件廠家數為220家，總受理件數176件，核准件數有163件；未申請廠家違章建築物也已在2020年9月底前拆除。

侯友宜說，試辦計畫除積極輔導當地地主及業者申請土地合法使用，就範圍內國有土地綠美化與興闢道路，現階段已完成5處綠美化、中興路以北道路興闢及中興路以南中央軸帶，明年目標就是要將剩餘42.33公頃土地徹底綠美化。

侯友宜強調，拆東西是最容易的事，除試辦計畫，五股都市化一定要繼續走下去，才能夠給在地居民與業者帶來希望。

侯友宜也說，為除去垃圾山之惡名，市府也推出五股垃圾山命名網站，第一階段邀請高中以下學生們一起來投稿取名，第二階段則開放所有市民朋友來投票，一起參與轉變的歷史時刻。

(中時 )