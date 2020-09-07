鴻海（2317）力拚集團轉型升級，近期陸續攜手飛雅特克萊斯勒（FCA）、裕隆、凌華及遠傳，透過設立合資公司、換股投資等策略結盟方式，積極落實「3加3」策略布局。藉由結盟「打群架」，除可借力使力突破市場拓展瓶頸，亦有助於為本業業務挖掘潛在客群契機。

鴻海董事長劉揚偉去年底揭示集團數位轉型升級3部曲，宣布將鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術，目標3～5年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

鴻海今年來策略結盟消息不斷，包括擬與飛雅特克萊斯勒設立合資公司，以開發生產電動車、經營車聯網業務。與裕隆合資設立鴻華先進，推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。與凌華合設法博智能移動（FARobot），拓展自主行動機器人（AMR）商機。

而鴻海此次擬將旗下亞太電與遠東集團旗下遠傳，透過現增換股方式策略結盟，使鴻海及遠傳成為各持有亞太電23.8％股權的2大股東，鴻海亦將持股遠傳約2.45％，盼藉此加速推動5G發展，擴大產業領域應用商機，提升長期資源運用效率。

鴻海指出，5G為集團未來「3加3」重點發展策略，集團向來致力打造資料傳輸、邊緣運算、大數據分析、AI智慧決策等5G產業生態系。此次推動遠傳投資亞太電，在行動通訊領域上深化合作共頻共網，亦能結合集團研發及製造實力，串聯雙方優勢產生更多合作機會。

事實上，鴻海確實傾集團之力著力深耕8K+5G、AI、智慧製造、智慧醫療等各種應用布局，並積極打造5G實驗場域提早布局相關應用。去年首階段自海外70億元資金匯回台灣，用途亦是用於投資亞太電。

不過，雖有鴻海奧援，但面對電信業競爭激烈，亞太電營運自2014年以來已連6年陷入虧損，今年上半年虧損已達28.9億元，對於去年認購現增私募新股、持股比率自19.7％提升至40.74％的鴻海而言，亦成為拖累獲利表現的原因之一。

此次鴻海推動亞太電及遠傳策略結盟，除有助結合雙方優勢「打群架」、使亞太電營運突破瓶頸，遠東集團在紡織、百貨、金融、飯店等各領域的布局完善，亦成為鴻海集團未來進一步深化合作領域可能性的敲門磚，為未來業務拓展增添潛在新動能。

(時報資訊)