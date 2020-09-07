許多台灣遊客去日本必逛的大型平價商場「驚安殿堂．唐吉軻德」，年底將座落台北西門町，不過外界質疑，台灣人真的會去買嗎？有網友點出唐吉軻德落腳台灣可能不會成功的關鍵原因，引發熱議。

原PO在《PTT》發文表示，唐吉軻德確定年底在西門町開設台灣首店，真的蠻厲害的，但是自己去日本都不會去了，覺得東西偏貴、購物環境不好、走道跟物品堆得毫無美感、品項分類雜亂，真的不懂在紅什麼，質疑台灣人真的會去嗎？

貼文一出，網友紛紛回應，「很多次去都會湊到退稅，但來台灣價格會這麼甜嗎？」、「會日幣當台幣賣嗎」、「我們在國內不能免消費稅，沒優惠券的話，誰買得下去」、「價格一定有驚人」。

內行網友點出，日本唐吉軻德來台能不能成功，其實關鍵就是價格問題，若失去了退稅這個讓人衝動購物的誘因，還有甚麼優勢？有網友說寧願疫情結束去日本買；不過也有網友認為，有些東西真的比較便宜，只是要比價，可以解決生活用品大半需求，不用再特地去日本買便宜彩妝，而且24小時超方便。

(中時新聞網)