美國傳奇調查記者伍德華在即將出版的新書中爆料，美國總統川普2017年突襲訪問南北韓邊境非軍事區前，意識到此行風險相當高、有可能回不來了，出訪前曾訣別妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），不過最後這趟驚喜旅程因天候因素作罷。

美國總統川普2017年曾突襲造訪南北韓非軍事區，不過最終因天候不佳取消行程。

揭發水門案的美國傳奇調查記者伍華德（Bob Woodward）即將在15日出版新書《憤怒》（Rage），韓聯社今（14）日擷取部分內容報導，川普2017年11月展開為期12天的亞洲行期間，曾打算突襲造訪南北韓邊界的非軍事區（DMZ），並且在出發前和妻子訣別。

內容描述，首爾當地時間11月8日，川普在陸戰隊一號（Marine One）直升機上告訴機上所有人，「今天早上我起床親吻梅蘭妮亞向她告別，並且告訴她『我可能再也見不到妳了』。」他告訴幕僚，「我並不是擔心我自己。」

當時直升機正飛往南北韓邊界的非軍事區來個驚喜之旅。

川普說，「如果美國總統發生事情，這對我們國家來說將是最糟糕的事情。」

書中還描述川普相當關切平壤當局是否知道他要來訪，向官員詢問，「他們知道我要來，對吧？」不過時任駐韓美軍司令的陸軍退役上將布魯克斯（Vincent Keith Brooks）表示，沒有情資顯示北韓獲悉川普將造訪位在板門店的共同警備區（Joint Security Area，JSA）。

不過當天恰巧起了濃霧，機師必須在雲霧中放慢飛行速度，最後更因為天候不佳被迫取消行程，川普的直升機也折返。

伍華德在書中指出，川普最終妥協、取消行程，但同時也擔心此舉會讓他看起來很弱，他在機上表示，「我知道你們必須做出決定，做出安全的決定」，隨後又補了一句，「這會讓我們看起來很弱。」

川普的驚喜之旅剛好是北韓最高領導人金正恩對外挑釁最劇烈的時期，當年平壤不只多次試射彈道飛彈，更在9月進行北韓史上最有威力的核子測試，據傳北韓70％的軍備設施都設立在非軍事區內。

川普因濃霧取消造訪非軍事區一事後來也受到媒體報導，不過媒體當時只引述白宮說法指出，川普對行程取消改到失望，並未披露川普實際上也認為此行相當危險。

在歷經2018年新加坡世紀峰會以及2019年河內峰會後，2019年6月，川普終於造訪板門店，並且在金正恩邀請下，成為史上第一位踏上北韓領土的現任美國總統。

(中時新聞網)