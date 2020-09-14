國民黨因為對岸央視頻的「求和」說，改變了本來要參加海峽論壇的決定，今天正式宣布不會以政黨形式參加海峽論壇，前立法院長王金平稍早也說，國民黨中央決定不去他就不會去，但國民黨對於個別黨員若以民間形式參加並不會特別禁止。

國民黨文傳會主委王育敏表示，之前基於為了兩岸和平對話開一扇窗、基於民間互惠需求，原本宣布由王金平代表國民黨，率團出席海峽論壇，但因為近日央視頻出現不當「求和」說，讓交流美意變調。

但對於國民黨今天的說法，過去曾身為國民黨員的李正皓卻相當不以為然，他在臉書上表示，難道國民黨認為將要前往海峽論壇的人「化整為零」就會比較好嗎？難道林榮德在台下聽訓不等於國民黨的前代理主席在台下聽訓？某種程度上，林榮德在國民黨的職位還比王金平（前副主席）高，不是嗎？

李正皓認為，江啟臣一方面要對台灣民怨有交代；另一方面又要給對岸有交代，所以最後的權宜之計一定是讓黨員以個人名義、化整為零參加海峽論壇；看似兩面討好的決定，最後恐怕還是沒有辦法在台灣得到民心。

這次國民黨的決策，讓李正皓不禁感嘆，國民黨能不能至少有一次決策時能以台灣人的利益為優先？不要每次事情都做一半好不好？

(中時新聞網)