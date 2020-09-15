屢屢突破高峰的溫度，使得冷氣幾乎成為現代人逃避酷熱的方法。但冷氣帶來的不只有涼爽舒適感，還可能帶來「空調不適應症」，導致各種「冷氣病」不適的發生。

調節能力較弱者 長期處於低溫易致頭部、肩頸痠痛

奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓表示，特別是平常沒有規律運動習慣，體質偏虛弱的人，因對環境、氣溫的調節能力較弱，更容易在相對低溫的冷氣房中，因為身體循環變差，而出現不適症狀。

例如，因為長時間處於低溫環境中，使得肩頸肌肉緊繃，導致頭痛和肩頸痠痛；關節處則因缺少肌肉、脂肪覆蓋保溫，造成僵硬疼痛；而有些人則以過敏症狀加重表現，如痰變多、鼻塞；身體代謝也因此變弱，使腸胃蠕動變慢等。

黃千毓指出，其實這樣的狀況在中醫的概念裡，屬於「陰暑」的範疇。中醫古籍《景岳全書》提到：「陰暑者，因暑而受寒者」，指得就是因暑熱貪涼而使用錯誤的解暑方式導致不適，包含攝取冰涼飲食產生腸胃不適；流汗未擦乾就冷氣直吹，造成頭痛、畏寒，噴嚏、鼻水等。

預防冷氣病 夏天反而要吃溫熱食物

如何預防冷氣病的發生呢？黃千毓說，俗話說「冬吃蘿蔔，夏吃薑，不勞醫生開藥方」，就點明了依循季節養生的重要性，冬天該吃寒涼的蘿蔔，夏天反而該吃溫熱的薑。

雖然天氣很熱，若貪圖涼快而攝取過多寒涼食物，無形中加速了胃中虛冷狀況的發生；反而是適當吃些溫性食物，可達到補氣益血、溫補陽氣之功效。而薑片、肉桂等，對於補充自身陽氣，提升對外在環境調節力有很大助益。

黃千毓提醒，進入冷氣房前先將汗水擦乾，並將冷氣溫度控制在26~28度，避免室內與室外溫差過大；準備絲巾或薄外衣用來保暖，防止因內外溫差大而頭痛；為減少肩頸關節僵硬，每隔一段時間起身活動筋骨，有助於促進血液循環、放鬆肌肉。

穴位按摩+養生飲品緩解不適 無法改善應盡速就醫

除了上述方法，在空閒時也能按摩穴位，如手上的合谷穴、養老穴，或位於頭頸交界的風池穴，可以緩解頭痛不適、肩頸項部緊繃痠痛的感覺。而按壓合谷和養老穴的同時，緩緩左右轉動脖子、頭部上下俯仰，讓僵硬的肌肉更放鬆。

黃千毓進一步提到，飲食上的消暑良方，可將烏梅、山楂、甘草，以適量比例加冰糖熬煮成烏梅汁；也可將西瓜皮的綠皮削去，留下白色部分，放入鍋中煮約20分鐘，待冷卻後加入冰糖或蜂蜜，常溫飲用，降低對冰涼冷飲的依賴。如果是經常反覆進出冷氣房，而覺得頭痛不適，可以適量取用薄荷、荊芥、紫蘇煮成茶飲，驅散風寒。黃千毓建議，若是身體不適的狀況持續無法解除，還是要找專業的醫師尋求協助。（文授權提供／KingNet國家網路醫藥 黃慧玫、諮詢專家/奇美醫學中心中醫部總醫師 黃千毓）

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(中時新聞網)