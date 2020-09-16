蘋果（Apple）今日正式發表Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第8代iPad以及第4代iPad Air等硬體新品。在發表會中，蘋果環境政策與社會倡議副總裁Lisa Jackson宣布，為了達成2030年蘋果產品與供應鏈碳足跡2030年歸零的目標，今年度發售的Apple Watch新品將不會搭送USB充電器，可說是為iPhone 12系列可能導入這項改變先打了預防針。

蘋果環境政策與社會倡議副總裁Lisa Jackson指出，蘋果的硬體產品在產品生產、製造，以及包裝上，都盡力降低碳排放，並依照先前所公布的政策，預計在2030年讓旗下產品以及供應鏈都達成碳足跡歸零的目標。為了進一步完成這項計畫，今年度的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE盒內不會附上USB轉接頭，但仍舊包含Apple Watch專屬的一條磁力充電線。Lisa Jackson指出這項改變，將等於從地球上一次移除5萬台汽車的碳當量，對於環保將有不可忽視的影響。

蘋果官網顯示Apple Watch Series 6、Apple Watch SE盒內配件沒有充電器。（摘自蘋果官網）

蘋果能這麼做的原因，除了是為減少碳排放，也是基於在智慧型手機等行動裝置盛行多年後，每個人的家中都已經擁有不少可用於行動充電的轉接頭的事實，借重這些轉接頭，事實上要為Apple Watch完成充電任務並不困難，蘋果不再贈送USB充電器，可進一步降低電子垃圾，進而減少碳排放。而或許正是因為取消附贈USB充電器，今年的Apple Watch ＳSeries 6 40mm、44mm錶款的入手價格分別是NT$12900以及NT$13900，對比2019年Apple Watch Series 5鋁合金錶殼款式的40mm、44mm錶款價格，都分別降低了NT$500。

不過這項不再附贈充電轉接頭的做法，蘋果只在Apple Watch新品中導入。最新發表的第8代iPad以及第4代iPad Air，包裝盒內仍舊附上了全新的20W充電轉接頭。

除了已經發表的新品搭送充電器的政策不一之外，先前有不少傳聞都指出在尚未發表的iPhone 12系列中，為了抵銷5G帶來的成本提升，蘋果會進一步取消盒內的EarPods有線耳機，以及USB充電器，做法是更為激進。究竟會不會成真，或許等到下一場蘋果發表會就會見分曉。

(科技)