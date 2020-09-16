曾國城16日舉行金鐘入圍分享記者會，乍聞黃鴻升（小鬼）驟逝，他相當難過完全無法置信，先是沉默許久才啟口，「已經不能用震驚來形容，2020年有太多震驚消息，他跟我實在太親了，我們是沒結拜的兄弟，我看著他長大，他看我變老、變胖，我們平均2個月都會聚一次，我們一起喝酒、唱歌、看舞台劇」，她坦言整個人感覺麻麻的，「他實在太年輕了，小我快2輪……」

曾國城提及，兩人最後一次通電話是8月16日半夜，兩人從凌晨12點半聊到半夜1點，「他15日來看我的舞台劇《我的大老婆》，我們聊了很多，上次見面則是他跟關關的節目來突襲我的排練。」小鬼在北投家中被發現，曾國城回應：「北投是他長大的家，東區則是他自己的家。」他受訪過程中幾度無法言語，心情相當不捨。

談到金鐘入圍，曾國城表示：「用緬懷的心情謝謝國修，他在將近30年前告訴我，跟人聊天是他創作靈感的來源，我聊天這事在《一袋女王》得到驗證，確實從這個節目的聊天過程中，了解兩造立場差異，人性真的很複雜，感謝國修，讓我知道聊天的重要。」語氣不勝唏噓。

(中時 )