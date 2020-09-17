今年有許多藝人是獨居在家意外猝死，讓大家紛紛擔心自己哪天獨居死了沒人發現怎麼辦，對此媽佛版名人「過水流大師兄」在PTT分享他做殯儀館到現場接運遺體時目睹的孤獨死慘狀，有屍水滲進床墊、也有A片看一半就走的往生者，「其實現在社會獨居往生的真的很多」，勸大家好好珍惜現在的人事物。

原PO說道，星期一都是接運遺體最忙的時候，很多往生者都是從外地來工作，周休二日猝死在員工宿舍裡，「通常到現場都已經屍僵，比較扯的還有屍水滲進床墊裡，代表他都還沒開始放假就掛了」。

原PO說，這些人會被發現猝死，都是因為沒去上班，惹主管生氣才發現，否則可能也不會有人知道他死亡，因為警察向宿舍管理員問話時，有9成回答都是「這人不熟唉」、「好像沒什麼朋友」、「我看他放假都在宿舍，只有吃飯會出房門」。

原PO表示，自己也是一個人住，連家人都不清楚地址在哪，只有同事知道，所以剛搬家時他告訴同事，「假如有一天我沒去上班也沒請假，你們就開公司車來接我就好！」且遺書已經寫好放抽屜，直接拿就行了。

原PO坦言，現在獨居死的人真的很多，不是只有老人家，更多的是時常加班、作息不正常的人莫名就走了，最慘還遇過褲子脫一半，螢幕上面A片還在播人就掛了，「只能說人生無常，真的要好好珍惜身邊的人事物」。

網友們看完原PO的文章後，心裡不知不覺也害怕起來，紛紛留言：「大哥，我怕了」、「彷彿看到自己未來的樣子」、「我決定今天來寫遺書」、「根本肥宅悲歌，該考慮寫遺書交代清楚一點 QQ」、「播A片也太慘 是打到一半走人嗎」。

(中時新聞網)