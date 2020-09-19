一位南部民眾抱怨，自助餐夾「糖醋排骨」太貴。不過網友卻表示，「糖醋排骨」本來就很合理。（摘自爆怨公社）

自助餐菜色選擇豐富，搭配自由，且價格親民，深受上班族喜愛。不過一位南部民眾卻抱怨，主餐夾「糖醋排骨」配2格菜，竟比之前在同一間店夾3道菜配炸排骨還貴！細算一塊要價15元，直呼「下次不手賤了，」不過網友卻表示，「糖醋排骨」本來就很合理。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日到便當店夾「糖醋排骨」配2格青菜，截帳時要價85元。看到原PO表情充滿疑惑，店員便開口解釋「嗯，一塊肉=15元。」原PO不解說，之前在同一間店買便當，夾「1塊炸排骨＋3樣菜」，同個大姐還多送一樣菜，「飽到快吐，才80元」。不懂為何第二次夾比較少菜色，5塊糖醋排骨就要比1塊炸排骨還貴。直呼「以後不會再手賤去夾糖醋排骨了」。

貼文一出，有網友認同表示「肉15*5＝75，白飯＋青菜才10塊，好貴哦」。但更多人留言表示很正常，甚至更多人覺得「很便宜」。網友指出，原因出在糖醋排骨身上，因為豬肉價飛漲，導致排骨成本高，工序複雜，配料也多，賣得貴也正常。「自助餐的糖醋排骨真的很貴，一塊15，台北的話正常價，小排本來就貴」、「我覺得差不多，排骨不是都很貴嗎？」、「夜市的排骨酥多兩塊100元」、「我覺得便宜，就算是中南部也是，你可能不清楚排骨本身價格就高一點點」、「菜現在很貴，然後肉又不小塊」、「還好，肉蠻大塊的」。

網友指出，糖醋本來就貴，買就要有破百的準備。另外也分享，若去自助餐不想踩雷，最佳攻略就是「跟他說你要做多少錢的便當，讓他幫你配」。

(中時新聞網)