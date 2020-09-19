行政院長蘇貞昌。（資料照,姚志平攝）

行政院長蘇貞昌昨赴立院報告萊豬政策並備詢，國民黨立委蔣萬安批民進黨從主張零檢出變全面開放，蘇貞昌反擊並調侃蔣萬安「你在美國吃豬肉，你有出事嗎？」蘇貞昌這番話引來議論，經常針貶時事的精神科醫師沈政男提及過往例子，直言「你吃了二十年萊克多巴胺都沒事？不代表三十年後你不會因此致癌！」

蔣萬安昨提及，蔡政府一直說因為國際標準改變，所以決定開放萊豬。但國際食品法典委員會（CODEX）2012年7月5日就公布萊克多巴胺的安全標準，結果幾天後民進黨在立法院面對美牛進口案仍全面反對；2016年執政，農委會送立院的書面報告，也是反對瘦肉精進口，還說期盼美方接受我國禁止的政策，「到2016年都還在反對，現在又說早就接受標準，麥擱騙」。蘇則回擊，「2012年你還沒回國，那時候你還在美國吃美國牛，對不對，你在美國有吃牛肉嗎？有吃豬肉嗎？你有出事嗎？」

對此，沈政男在臉書提及婦產科史上著名的藥物己烯雌酚（Diethylstilbestrol, DES）。他指出，1939年，己烯雌酚在美國上市，被當成女性荷爾蒙補充劑與婦科疾病藥物，當時認定相當好用，未料多年後逐漸發現，使用者發生陰道癌的比率明顯上升，且有致畸胎可能，因此在用了32年以後，於1971年被禁用。不過已經來不及，為數龐大的女性使用者必須終身追蹤副作用，而被稱為「己烯雌酚女兒」。

「用了32年才發現會致癌」。沈政男表示，1954年，動物用藥公司將己烯雌酚用來餵養牛羊，發現可促進動物生長，有利可圖，於是廣受歡迎，直到1979年因為致癌疑慮才被禁用，此時消費者已在不知不覺中吃了25年的致癌物。「開發出己烯雌酚的藥廠，是哪一家公司？就是如今生產萊克多巴胺的埃藍科（Elanco）」！

沈政男批評，萊克多巴胺做過多少致癌評估？「零」。他直言，吃了20年萊克多巴胺都沒事，不代表30年後不會因此致癌！

(中時新聞網)