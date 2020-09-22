女星余皓然跟歌手王中平結婚24年，當年是人氣玉女歌手的她，24歲跟王中平秘戀後發現懷孕，兩人交往3個月即閃婚，婚後余皓然毅然為家庭淡出演藝圈，撫養一雙子女長大，一家4口給人安逸幸福的印象，沒想到最近余皓然在節目上公開指控王中平私下種種缺點，甚至氣到大爆閨房的「主動事件」。

王中平夫妻24年婚姻面臨危機？余皓然作客《私房話老實說》節目，在「你真的準備好當老公了嗎？！」單元中，戴上拳擊手套吐露對王中平的不滿，說他在家缺點滿滿，最氣他每次回家，腳髒也不穿拖鞋，就用黑腳把浴室踩得到處都是，「整個浴室都是你的黑腳印！」。

而余皓然多次叮嚀老公改進，王中平卻反擊說家裡拖鞋有毛，「我穿了會流汗，所以不能穿！」，讓余皓然大翻白眼，反嗆：「你屁股也會流汗，那你幹嘛穿內褲」，破解這個歪理。

王中平事後也來了情緒，直言如果余皓然真的不開心，大可以叫他做事，這讓老婆更火大，因為「哪一次叫你做你做過？」，王中平不服氣回應：「哪一次叫我我沒去過？」，讓余皓然氣到疑似洩閨房事，爆料很多事情她不用喊，「你自己也主動上來啊！」，為什麼浴室的事情就要人家叫呢？讓許多人妻聽了心有戚戚焉。

(中時新聞網)