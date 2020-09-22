以一首〈without you〉爆紅的饒舌新秀高爾宣，今年風光入圍金曲獎「最佳新人」、「年度歌曲」2大獎項，卻在頒獎典禮前夕爆出高中時期涉校園霸凌案，強脫同學衣服並全程攝影，還將私密影片流出，造成受害者罹患憂鬱症，霸凌黑歷史引發軒然大波，而昨疑似當事人的陳同學現身，請託朋友發文，還原了事件始末。

高爾宣被踢爆高中曾霸凌同學遭到記過處分後，他至19日才po出影片，表示做了不良示範，為此誠心跟受害同學抱歉，而昨天有人代替自稱受害者的陳同學在Dcard發文，表示看了po文及被po出得悔過書後，這幾天一直在想爆料者是誰？怎麼會有悔過書？也猶豫要不要出來說分明，「因為我沒有很想談這件事」，但最後決定請同學代po文，還原事實真相。

陳同學表示，當年是一群人去宜蘭玩，拍的當下就是在玩，沒有什麼霸凌，「是後來有關傳(影片)的事所以鬧比較大，但當時都解決了」，而自己高三下學期常請假沒怎麼去學校，是為了準備大專考試，跟事件無關。

之後雖然跟高爾宣之間相處有點尷尬，但畢業後對方就出國了，兩人也就失去了聯絡，如今看到新聞爆出鬧成這樣，陳同學覺得該出來講一下當時的情況，奉勸「沒有的事不要胡說」，算是還高爾宣一個清白。

陶山音樂也代表高爾宣回應：「謝謝大家的關心，已經陸續有朋友傳連結讓我們知道，謝謝A同學跟其它同學的留言，對於爆料者的部分，公司已經著手委託律師處理，網路上其它不實的指控，我們也都會追訴法律途徑，希望可以端正網路視聽。眼前最重要的是爾宣的身心狀況，這幾天他是真的蠻疲累，心情也受到影響，我們希望他可以盡快回到正常的狀態，不要影響後面的生活及工作，謝謝大家」。

(中時新聞網)