雲林豬農在電商平台賣起陳時中掛保證的豬睪丸，展現我國豬農反應快速的競爭力。(圖擷自朱學恒臉書)

為萊豬進口政策辯護，衛福部長陳時中說了不少幹話，民眾一方面生氣，一方面也將其言當笑話來看，但台灣豬農的智慧不一樣，卻能從中找到行銷商機。網路觀察家朱學恒發現，雲林豬農竟在電商平台賣起陳時中掛保證的豬睪丸，展現我國豬農反應快速的競爭力。

朱學恒在臉書上發文，讚許雲林東勢鄉豬農反應快速，彰顯了我國豬農的競爭力。他po了一張電商平台的截圖，原來豬農借力使力推出部長背書無瘦肉精台灣豬睪丸，他稱讚這才是我國畜牧業的生鮮活力。朱學恒說，每隻豬僅有一對，跟人一樣，十分珍貴！他並保證此文沒有商業置入。

朱學恒幫豬農整理行銷重點如下：

商品：自家農場新鮮豬睪丸

*台灣自家產，無瘦肉精

*取自新生豬仔，公仔豬特有，每隻公仔豬絕無僅有的一組

*閹割洗淨後冷凍，確保乾淨新鮮

*仔豬畜舍為新型空調設備，讓每隻仔豬在無污染環境下成長價格：300元/600克

150元/300克

豚卵主治《中華本草》記載「豚卵」功能與主治：溫腎散寒

豚卵來源

《中華本草》記載「豚卵」的來源：藥材基源：為豬科動物豬的睪丸

看到電商開賣吃了會變聰明的豬睪丸，底下網友全笑翻，「聽部長的話，吃看看嘛…吃完你就會變成愛因斯坦喔」、「這個梗很綠，覺青還不買爆它」、「這很聰明耶，上架至少能賣817萬份」、「這個做三杯很補」、「送禮自用兩相宜」、「笑死我了」、「大大勞請部長分享他長輩料理方式」。

(中時新聞網)