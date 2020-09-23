美元指數近日回升，重新站回94點之上，但專家認為人民幣侵蝕美元影響力趨勢不變，在G10(10國集團)貨幣中逐漸站上主導地位。

G10由參與1962年一般借款協定的國家所組成，事實上有11國，包括比利時、荷蘭、加拿大、瑞典、法國、瑞士、德國、英國、義大利、美國、日本，換而言之就是所有主要已開發國家，也涵蓋所有主要貨幣。

滙豐資深外匯策略師邦寧(Dominic Bunning)指出，過去美元決定G10貨幣走勢，現在是人民幣主導，尤其在亞洲交易時段此現象更顯著。他認為主因是新冠疫情大流行後，大陸被廣泛認為是今年唯一可能維持成長的主要經濟體，人民幣升值便是這種心態的市場反應，離岸人民幣對英鎊、加幣等大宗主要貨幣的每周價格變化影響越來越大。

邦寧認為,大陸在金融與貨幣開放上亮綠燈,也會使人民幣成為匯兌市場上越來越重要的儲備貨幣。

OECD(經濟合作與發展組織)上周將大陸今年預估經濟成長率上調至1.8%，而今年第1季時該數字是-6.8%。儘管中美關係隨著美國總統川普(Donald Trump)周二在聯合國錄影發言再次抨擊大陸，看來會更加惡化，但近日許多美國分析師紛紛發言，承認在美國疫情未緩解、歐洲第2波疫情又有爆發跡象下，世界主要經濟體除大陸外，都看不到希望。

(中時新聞網)