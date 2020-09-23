一位水果攤老闆因找客人「三倍券」被對方留下一星負評而心生不滿。網一見真實情況後，紛紛表示「奇文共賞」：是我也給一星。(爆廢公社)

一名經營水果攤的店家在臉書《爆廢公社》上表示，「本人優質水果攤老闆，蘇貞昌都說了振興卷等同現金，我拿振興卷找錢給客人而已，結果某些奧客就給我一顆星評價」。表示打算提告求償。（摘自爆廢公社）

2020上半年受到疫情影響，政府於7月發放「振興三倍券」，促進國內經濟。一位水果攤老闆因找客人「三倍券」被對方留下一星負評而心生不滿。但他認為，振興券等同現金是「蘇貞昌說的」，打算提告求償。網一見真實情況後，紛紛表示「奇文共賞」：是我也給一星。

一名經營水果攤的店家在臉書《爆廢公社》上表示，「本人優質水果攤老闆，蘇貞昌都說了振興卷等同現金，我拿振興卷找錢給客人而已，結果某些奧客就給我一顆星評價」。這舉動讓他氣炸，表示正考慮提告，對留負評的客人「每個人收10萬精神損失」，若告成功，不但發財了，更揚言要請網友吃雞排。

不過貼文一出，網友卻發現，原PO截下的客人「google負評」上，實情是顧客用現金付款，店家卻拿振興券找零，怪不得客人氣炸刷負評表示「笑死，客人用現金跟你買，你找振興券，還要肉搜人」、「客人拿現金跟你這位優質老闆買水果，結果你用三倍券找零，還要肉搜客人。OMG」。隨後網友紛紛表示「奇文共賞」、「活該呵呵，是我也給一星」、「是反串還是認真的」、「逆向思維，逆向操作」、「 人家給現金你給券，也難怪會一星了」、「我本來以為是收振興券找振興券，那還說的過去，結果你是收現金找振興券」。

網友指出，振興券有使用期限，且不是店家沒辦法兌現，當然不會有客人想收。況且客人給現金，店家卻找振興券，擺明只想做一次性生意，客人以後不再去買，再優質的老闆有何用。假設今天是客人給振興券，店家找振興券就還合理。

(中時新聞網)