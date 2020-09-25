2007年8月22日清晨，新竹市發生一起駭人聽聞的殺人姦屍、煮屍案！26歲的電纜工人楊忠平，追求住在同棟公寓的35歲任姓貌美少婦未果，後在缺錢花用下，趁任女熟睡潛入行竊，但翻開皮包只有1千元，便搖醒任女逼問財物在哪裡，任女驚醒後一度配合對方要求，但逃脫時被不幸發現，遭活活勒斃，屍體被楊嫌揹回5樓自己住處。

變態男楊忠平勒斃女室友再度姦屍。（中時資料照）

楊嫌殺害任女後，清洗死者遺體後兩度性侵，接着又打算分屍，但因切不開手肘，便將死者手掌先浸入沸水烹煮再支解，最後嫌麻煩作罷，拿窗簾布綑綁屍體放在露台，準備隔天載至山區棄屍，還沒行動就被死者家屬發現異狀報警，警方破門進入楊嫌住處找到屍體，將人逮捕。

楊嫌勒斃女子後，企圖遺體泡沸水分屍，後嫌太麻煩作罷。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

警方調查，任女是離婚的單親媽媽，有名就讀國中的女兒，由於任女身材纖細嬌小、長相秀麗，看起來比實際年齡輕，平日替房東當會計。任女當初拿租賃契約給剛搬進公寓的楊嫌簽約時，就感覺到楊嫌對她不懷好意，搬入後對她展開瘋狂追求，甚至謊稱自己是竹科工程師，但任女對他沒有好感，婉拒追求，但楊嫌仍每天至少打2通電話騷擾，弟弟曾提醒她要小心，沒想到依然發生悲劇。

事發當天，任女的女兒發現媽媽房間凌亂，媽媽不見蹤影，發覺有異後告知房東，房東想起任女曾向他說過楊嫌曾對她性騷擾，加上任女房間抽屜擺放的所有房客的租賃契約書，少了楊男那一份，直覺楊男可疑，遂直接到楊男住處找死者，果然驚見任女陳屍在房間內，因而揭開這起殘忍虐殺案。

檢調發現，任女頸部有勒痕，瞳孔放大、眼球突出、鼻孔流血，還有脫糞現象，為窒息死亡，另外在死者兩手臂上有刀割傷口，左手掌、手腕更有被熱水燙傷脫皮的痕跡，下體內還有男性精液，研判死者是遭兇手勒斃後姦屍，兇手曾清洗屍體，並意圖分屍或凌虐屍體洩憤，手段殘暴變態。

楊男被捕後供稱，因為想與任女親近，才會痛下毒手，見任女死後就將她揹回5樓自己的房間，清洗後放在床上，用水果刀割開其衣褲，第1次對死者性侵，完事後又幫死者沖洗了1次，接著企圖分屍，拿水果刀連續切割、戳刺死者手肘等處都無法切斷，心想屍體煮熟後應該會比較容易肢解，於是煮開了開水，將她的左手掌放進滾燙的開水中測試，接著第2次性侵死者。

檢察官雖求處楊嫌死刑，但歷審法官考量楊嫌是臨時起意殺人，犯後始終坦承犯行，且事後已向被害人女兒道歉，由於犯後態度良好，僅判他無期徒刑，雖檢方上訴，但最高法院仍判無期徒刑定讞。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)