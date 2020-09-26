大陸的婚鬧習俗，向來以奇葩出名，近幾年鬧的尺度越來越誇張大膽，經常引來非議，最近網路瘋傳一段婚禮影片，公公抱著兒媳婦，旁邊的人起鬨要媳婦餵食公公吃麵，兩人對話還有動作，讓網友全部看傻，驚呼「婚鬧習俗又升級了嗎」。

這段影片中可以看到，頭上戴著氣球、紙盒的公公，將新娘「公主抱」，其中一隻手還剛好碰到新娘胸部，新娘先問公公「爸爸今天高興嗎」？公公略顯害羞的說「高興」！旁邊的人聽到對話相當興奮，主持人見狀教新娘「餵公公吃炒麵」。

新娘也乖乖照做，表示要餵公公吃炒麵，一旁的人起鬨的更熱烈，狂問「公公好吃嗎」？過程中新娘持續餵食公公，他也配合的猛點頭稱讚「好吃」，這時主持人叫新娘問公公「這回是軟的還是硬的」？這句話更是讓現場氣氛嗨到最高點。

網友看到影片感到不可思議，怒批這樣的婚鬧「真的很低俗」、「有夠噁心」、「笑點在哪裡」、「新娘真的很可憐」、「惡劣習俗你們不也看的很開心」、「有多愚昧的人才會這樣玩」。

(中時新聞網)