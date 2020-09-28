一名年僅1歲男童到牧場遊玩，伸手進兔籠內不幸被兔子咬斷一節左手小指，事發後父親在PTT發文自責當時不在場，更恨不得受傷的是自己。有網友分享泛黃的斷指照，自曝右手食指被兔子咬斷幾十年，生活沒有太多影響，更幽默安慰：「令郎未來生活不太有什麼影響，頂多左邊鼻孔沒辦法用小指挖乾淨」。超級超級「正能量」的發文，獲鄉民們盛讚。

1歲男童上周五（25日）跟媽媽到中壢羊世界牧場遊玩，疑似伸手進兔籠，被兔子咬斷左手小指，且斷指找不會來。新聞傳出，讓許多民眾心痛不捨，男童父親也在PTT發文難過自責。

一名網友回文安慰這名父親，表示「其實不用太自責，只是一截小指指頭，令郎未來生活不太有什麼影響，頂多左邊鼻孔沒辦法用小指挖乾淨」。

這名網友更分享一張泛黃的小男童照片，只見小男童的右手食指少了一截。原PO自曝「此張照片就是我本人……沒錯我比你兒子早幾十年斷指，而且是右手食指，又更巧的是一樣是兔子咬斷的，沒錯就是小白兔咬斷的」。

原PO說小時候很排斥被看到斷指，因為照實講一直被懷疑「兔子會咬人？」。不過他早就能把此事當趣事談，也希望這名爸爸將來教兒子一套「好玩說詞」跟他人互動，例如猜迷遊戲，「讓你猜100次都猜不中，被某種動物咬斷的」。

原PO更表示，生活影響小到幾乎無視，食指影響比較大，最麻煩的也就是無法用右手食指轉螺絲；此外就是當兵時產生了一些趣事。

此文一出，鄉民們紛紛盛讚：「正向文 推」、「正向推 活在當下解決問題」、「正向心態推」、「正能量」、「推你的正向！只是左邊鼻孔挖不乾淨害我大笑XDD」、「社會多需要一些正面人生態度」。

(中時新聞網)