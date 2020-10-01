美國總統川普昨（30）日在推特上爆料自己沒有禿頭的秘密，竟是因為愛吃麥當勞的薯條。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普30日在推特回應前美國總統小布希（George W. Bush）的新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）2018年的一則推文，佛萊謝在推文中附上一篇有關日本科學家的研究報導，科學家發現麥當勞在薯條中添加的某種化學物質可能能夠治療禿頭，完全禿頭的佛萊謝在推文中回應這對他「沒用」。

川普轉推佛萊謝的推文，「難怪我沒有掉髮」，點出自己沒有禿頭的秘密就是因為愛吃麥當勞。

根據佛萊謝轉貼的報導，日本科學家在麥當勞薯條中發現某種化學物質，這種化學物質是麥當勞特地加進薯條裡面，以避免食用油起泡。

科學家說，當他們在老鼠身上測試這種化學物質時，老鼠竟然重新長毛了，因此推測人類食用後或許能夠治療禿頭。

川普出了名地愛吃速食，特別是麥當勞，美國作家沃爾夫（Michael Wolff）在2018年出版的著作《烈焰與怒火》（Fire and Fury）中爆料，川普偏愛速食只是因為他害怕被下毒。

2019年1月，川普曾宴請大學美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊（Clemson Tigers）赴白宮吃整桌的速食，包含溫蒂漢堡及麥當勞。

(中時新聞網)