桃園市中豐路1日凌晨1時23分許發生一起交通事故，1名女騎士騎車於內側車道，後方小貨車駕駛從後方欲變換車道、超車時，左後車身與重機車發生擦撞，導致女騎士摔車受傷，所幸女騎士僅有右手、腳擦傷，經送往醫院救治後，目前無生命危險。

1名網友在臉書以「水產行事件重演？」為題發文，表示女性友人晚間騎著台鈴機車的「小阿魯」GSX-R150慢速行駛在內側車道，卻遇上小貨車惡意逼車，還以車尾撞擊機車車頭，導致摔車受傷，人直接送急診室。

原PO透露，朋友合法騎乘遇內線道，卻遭撞擊，事後對方態度卻相當惡劣。（圖／翻攝自輕檔車俱樂部）

網友感嘆，肇事駕駛後續還不斷口出惡言，怒罵女性友人，已拍下影片為證，沒想到水產行事件才過幾天就發生一樣的事，「這社會到底怎麼了？」

警方表示，路段內側車道並未設有「禁行機車」標字，雙方經酒精測試也無酒精反應，目前已針對事故原因著手調查，待肇責明確，未來將依道路交通管理處罰條例第47條第三款規定，處罰汽車駕駛人新臺幣1200元以上，2400元以下罰鍰。警方也呼籲，駕車上路除遵守相關交通安全法令外，變換車道時注意車輛間隔，亦保持心平氣和，以避免交通事故發生。

(中時新聞網)