美國總統大選昨舉行首場辯論，現任的共和黨川普總統和民主黨拜登，表現卻被評簡直像場災難，讓許多美國人相當失望。對於首場辯論誰輸誰贏？資深名主持人李四端認為，他看完後覺得，兩個人都太怕輸，結果徒勞無功，都沒得分，誰都沒贏。

據《衛報》報導，多位主播與新聞評論員都給予這場「吵架會」極低的評價。整個辯論過程川普插話連連，拜登也不甘示弱，對於川普打斷也予以反擊，但讓整場辯論節奏大亂，即使主持人華倫斯頻頻在兩人吵架中介入，企圖找回辯論焦點，但多位評論員認為這是美國史上最爛的一次總統大選辯論，堪稱「一場爛秀」。

對於美國辯論會，李四川今在臉書直言，他看完川普與拜登兩人首次交鋒的第一場辯論，感覺就像到養老院，看兩個老頭為一些芝麻綠豆小事吵個不停，根本不可理喻。李四端說，川普耍無賴招式已老，且耍過了頭，最後恐怕連他自己都已警覺到。拜登則刻意強悍，但過度演練痕跡太明顯，以至他只忙於迎戰，卻缺了論點。

對於拜登，他認為是失分的，在於沒說清楚他會如何遏止疫情，經濟政策更在喧鬧爭吵中，有如消音般模糊。而川普，是他對激進白人好戰團體的言論行徑，竟選擇模稜兩可，更坐實了他分裂人民的蓄意企圖。最後，李四端也總結，「兩個人都太怕輸，結果徒勞無功，都沒得分」。

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(中時新聞網)