富邦悍將洋投羅力今年最不會投中信兄弟，不僅對戰自責分率高達6.68，而且吞下跨季6連敗，今年還沒贏過兄弟，不過羅力並不認為是大問題，他還有更偉大的目標要達成，昨天成為中職史上第4位200場出賽的洋投，他希望自己還能再多投100場。

羅力昨日主投7局，被敲9支安打、失4分吞下本季第9敗，本季對上兄弟5場就吞了4敗，已經跨季6連敗了，賽前訪問羅力時他就猜到會被問到這問題，「今年球季前面幾場對兄弟狀況不好，但無論前面如何，昨天除了第8局有些失控外，自認丟得很不錯，但好投並不代表一定能贏球，可惜沒拿勝投。」羅力昨日前7局僅失2分，8局上半被許基宏敲出陽春炮。

羅力稱讚今年的兄弟是實力平均以上的球隊，「兄弟是上半季冠軍，無論投手、打擊、防守都有很好的水準，雖然無法贏球，但也不會改變每次對戰的準備，一樣做到最好。」

羅力今年面對左、右打的被打擊率有落差，右打打擊率僅2成55，不過左打高達3成21，兄弟也會派出左打部隊迎戰羅力，但他並不認為這是贏不了兄弟的原因，「我沒特別注意這數據，現在還是對左打也投得順手，也許是因為季初狀況不好，數據才不太好看。」

雖然昨天輸球，不過羅力也達成中職生涯第200場出賽，是繼勇壯、凱撒、湯尼之後，史上第4名達成的洋投，羅力表示這是對他相當大的肯定，「200場是很好的成就，但我的目標是多打幾年，希望可以再出賽100場，很喜歡在台灣打球，喜歡台灣、喜歡中職環境。」

(中時 )