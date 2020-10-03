美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎，隨後一些黨政高層也被檢出確診，對於川普染疫原因，一名熟知總統經歷的歷史學家向美國媒體透露，「川普無視管制署（CDC）警告，表現像個超人，這使整個美國失望，他不僅淡化疫情危害，還嘲笑認真對待的人」。

據曾揭露美國「水門案」的《華盛頓郵報》3日報導，川普的住院，撼動了美國總統大選的最後階段，川普確診無疑提醒了全世界的人們，必須認真對待新冠病毒。

報導提到，不到一周前，白宮草坪是他慶祝提名新最高法院大法官的地點，但週五，卻被總統直升機「海軍陸戰隊一號」，載往沃爾特·里德（Walter Reed）國家軍事醫學中心接受檢查治療。對手民主黨候選人拜登也宣布撤下攻擊川普的競選廣告。

對於川普染疫，顯是不夠謹慎防範感染源，美總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）表示，「他無視疾病管制署(CDC)警告和規範，表現得像個超人，這使整個美國失望。他不僅貶低淡化疫情的危害，還喜歡像孔雀一樣招搖過市，取笑那些認真對待疫情的人」。

「華盛頓郵報」指出，目前給予川普總統的「實驗性抗體藥物」，被稱為預防COVID-19感染引起的嚴重疾病的最有希望的方法之一。該藥製造商Regeneron Pharmaceuticals Inc.表示根據「同等使用」規定，該公司同意根據川普的醫師要求提供單劑量。儘管新藥尚處於後期測試中，尚無證據證明能夠預防新冠病毒感染後的嚴重疾病，其安全性和有效性尚不清楚。

(中時新聞網)