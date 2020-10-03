鄧紫棋開腿自拍，宣告以遠距離方式參與金曲獎。(取自鄧紫棋IG)

金曲31頒獎典禮今（3日）晚間7點盛大登場，以《摩天動物園》入圍年度專輯、國語女歌手等5項大獎的鄧紫棋，因為新冠肺炎疫情關係，只能遺憾缺席，不過她就以另一方式參與，在社群網站秀出「超隆重戰袍」，宣告自己會以遠距方式參加金曲獎！

鄧紫棋稍早在社群網站秀出一張開腿自拍照，表示今晚打算遠距離參加金曲獎，「但其實這麼隆重，也就是開著電腦跟大家一起看直播。」一身格子西裝搭配條紋褲、火紅皮靴的打扮超吸睛，粉絲也預祝她能遠距奪獎。

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間7點首度移師台北流行音樂中心舉行，入圍6獎的歌手魏如萱(娃娃)首挑大樑，擔任典禮主持人，而星光大道則是請來瑪麗、蔡旻佑主持。

除了堅強主持陣容，典禮也是亮點多多，包括Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄受邀擔任頒獎嘉賓，被譽為「行走的CD」歌王林俊傑帶來的精采表演，還有6度叩關的梁靜茹，是否能如願拿下出道20年來第一座金曲歌后獎座，引發外界關注。而梁靜茹也將在本屆金曲獎以「自覺與重生」為主題獻唱。

(中時新聞網)