樂天桃猿、統一獅今（3）日在台南棒球場交手，又形成一場打擊戰，終場獅隊以10比8險勝，中止2連敗。林安可揮出第32發全壘打，打破中職左打者最多全壘打記錄，原記錄是由前興農牛隊洋將怪力男（1998年）、前Lamigo桃猿隊王柏融（2017年）共同保持的單季31轟。

此外，林安可距離隊史最多轟紀錄也只差1轟，明天的猿獅戰就有機會追平、甚至超越前洋將布雷在2007年寫下的33轟紀錄。

獅隊在前5局取得7比0領先，原以為可以輕鬆拿下勝利，不料猿隊在6局上一口氣灌進6分，迅速拉近距離。獅隊雖再增添1分保險分，但7局上猿隊終於扳成8比8平手，比賽等於重新開始。

8局下獅隊二、三壘有跑者，教練團換上郭阜林代打，他敲出適時安打送回壘上跑者，有2分打點，獅隊再度以10比8超前比數。

9局上，終結者陳韻文上場，雖被藍寅倫擊出一壘安打，仍順利抓下3個出局數，守住勝利。勝投是8局上登板的黃竣彥，戰績4勝5敗，陳韻文拿下第20次救援成功，在救援援排行榜繼續保持領先。

猿隊敗投是8局下登板的新洋投曼恩，戰績0勝2敗，先發投手翁瑋均先發5局失8分，其中有7分是自責分，靠隊友在比賽後段反撲而敗投解套，不過已5度挑戰單季10勝不成。余德龍揮出本季首轟，是一支3分全壘打，一度助猿隊追近比數。

(中時 )