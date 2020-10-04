各地今天天氣穩定，僅東半部零星雨，西半部山區午後雷陣雨，西半部日夜溫差大。明天起(5日) 冷空氣到，北部、東北部轉濕涼天氣，高溫從33度降到周二(6日)最冷23度，明天桃園以北幾乎整天有雨，並有大雨發生機率，這周台灣東北部海面將有颱風生成，恐對國慶連假天氣有劇烈影響。

氣象局表示，周一(5日) 東北風增強，北部、東北部天氣轉濕涼，北部氣溫降到26~22度，迎風面北部及東半部有雨，其中宜蘭及桃園以北下雨時間較長，有局部大雨發生，竹苗、花東局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區雷陣雨。

氣象局表示，周二至周六（6日至10日）均受東北風影響，北部、東北部涼，其他地區早晚亦涼，周二最冷約23~21度，其他時間是高溫24~27度、低溫21、22度的天氣，降雨部分北部、東半部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部雷陣雨。一直持續到下周二(13日)都是北部、東半部短暫雨的天氣。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿，本週西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，歐洲模式模擬周五(9日)恐有擾動發展成颱風，影響台灣天氣，但位置及強度仍有不確定性，會不會對國慶連假(周五起)天氣帶來劇烈的影響？尚待進一步觀察。

(中時新聞網)