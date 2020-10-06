在新冠肺炎（COVID-19）疫情，在哈佛大學就讀時期主修資訊工程與心理學的Facebook創辦人暨執行長Mark Zuckerberg就曾表達對於因防疫而需隔離以及在家上班的情況，長期下來可能對導致更多的心理健康問題。如今，Facebook宣布推出「情緒健康資源中心」，期待藉此幫助人們更容易找到所需的資源與支持，並瞭解如何照顧自己的情緒健康，或尋求專業諮商資源的協助。

Facebook 今（6）日宣布推出「情緒健康資源中心」，擴大與專業心理健康權威機構合作，幫助人們更容易找到所需的資源與支持，透過專家指引，瞭解如何照顧自己的情緒健康，或尋求專業諮商資源的協助。在台灣，Facebook 也攜手張老師基金會、台北市電腦商業同業公會，在世界心理健康日推出「心裡，心理」一系列線上對談，透過名人的故事與經驗分享，幫助大眾認識心理健康的重要性，建立自我覺察情緒變化的能力，進而讓民眾在有需要時主動尋求專業資源的協助。

專家們認為新冠肺炎讓全球面臨的心理健康挑戰更加嚴峻，甚至延續至未來數年。Facebook 長期與世界各地的權威機構合作，今日推出的「情緒健康（Emotional Health）資源中心」，邀請專家分享秘訣及相關指引，包含照顧情緒健康、排解哀傷和失落、面對經濟壓力、面對工作挑戰、處理藥物濫用問題，並提醒父母在育兒過程中可能感到焦慮或承受龐大壓力，更需保留自我照護的時間等。未來 Facebook 將依據全球夥伴的指引，持續擴充其「情緒健康資源中心」的功能與主題。

Facebook 鼓勵大家面對心理健康的挑戰時，透過平台與親友傳送訊息，為彼此提供心理上的支援，更可撥打求助專線，向各地的專業諮商人員尋求協助。此外，Facebook 也整合旗下應用程式，為不同族群提供相關心理資源與支持，例如 Instagram 與青少年心理健康倡導組織傑德基金會（JED Foundation）合作，推出新的心理健康指引，協助青少年瞭解如何照護自我的情緒健康。

Facebook 推出情緒健康資源中心，擴大與專業心理健康權威機構合作，提供情緒健康管理指引及資訊，讓人們獲得所需的支持。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

在台灣，Facebook 將與張老師基金會、台北市電腦商業同業公會聯手合作，邀請各界名人在「心裡，心理」系列的線上直播中，暢談親身故事，並針對青少年、社會新鮮人、男性等族群，分享心理健康相關的資訊、認知與專業資源。線上對談將於 2020 年 10 月 8 日起，每周四晚間 7 點，於 Facebook Community Taiwan、我是數位公民粉絲專頁，以及財團法人「張老師」基金會粉絲專頁同步直播。

除了推出全新的「情緒健康資源中心」，Facebook透過研究更深入探索心理健康等相關議題。他們與阿斯彭研究所（Aspen Institute）合作來提升大眾對於孤獨、社會連結、科技及其相互關係的瞭解。該研究發現的摘要報告今日也對外公布。未來，阿斯彭研究所及Facebook 將舉辦第二場圓桌系列論壇，和國際專家在這項工作的基礎上有更深入的探究。例如某些人在 Instagram 上可能會承受必須展現完美形象的壓力，同時 Facebook 也知道很多人在平台上找到支持及具啟發性的社群。因此， Facebook 將更深入瞭解以下兩種狀態：具啟發性而感覺良好，以及欲達特定標準而感覺有壓力。未來將持續研究在兩者之間的界線與轉折點。

(科技)