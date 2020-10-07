喜愛三星（Samsung）Galaxy Note系列嗎？由於搭載獨家S Pen，三星指出自在台推出Galaxy Note系列以來，截至2020第二季在台累積銷量已達到近320萬支，可見得台灣消費者對於Galaxy Note系列的獨特愛好。不過由於產品線擁擠，消費者在2021年入手的Galaxy Note21可能將是末代機種。

先前已有韓媒指出，三星預計在2021年初推出3款Galaxy S21系列手機，其中最高階的款式預計將會搭載S Pen，也正是因為如此，三星也認真思考2021年是否要繼續推出Galaxy Note系列。近日韓媒《Korea Herald》指出，針對2021年高階智慧型手機的佈局，三星內部似乎已有初步共識，結論是上半年的Galaxy S21系列的最高規格機種將會搭載S Pen，以提升Galaxy S系列的銷量，也是三星的一次實驗性嘗試。

而報導指出，三星2021年下半年預計仍舊會推出Galaxy Note21系列，但很可能是最後一代產品，三星具體要取消這一系列手機的原因，並沒有明確指明，但提供消息的人士指出，這已經是三星確定的計畫（取消Galaxy Note系列）。在Galaxy Note系列退出產品線後，三星預期Galaxy Z可摺疊螢幕手機系列可補上缺口，讓整體產品線更為完整。

而雖然同時推出採用不同處理器版本的做法，近年來遭遇相當大的挑戰，但三星仍舊會持續沿用，計畫在2021年的Galaxy S21系列中推出分別採用Exynos 2100以及高通Snapdragon 875處理器的款式。

(科技)