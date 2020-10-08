「堅持做對的事，成功就會到來！」這句話是百萬年薪經紀人黃黛閔的成功心法！由於小時候家境貧困，因此黃黛閔許下長大後要照顧全家人的心願，而永慶房屋不限年資的晉升制度，讓她憑著績效在入行短短兩年內就職級三級跳，年薪更是直接翻了三倍！

出生在彰化鹿港的黃黛閔，家中排行老么，一家五口全靠父母親微薄的收入過日子，有時候到了月底沒錢吃飯，黃黛閔也會忍住，不忍心再向父母要錢。某一次黃黛閔和姊姊飢腸轆轆，打開冰箱時發現只剩一顆雞蛋，姊姊心疼妹妹餓肚子，做了蒸蛋後全給了她，自己一口都沒碰。從那一天起，黃黛閔就告訴自己，長大後要回報家人的付出，不讓家人挨餓受苦。

黃黛閔希望用績效換來合理的收入與職場升遷，才能實現人生理想。(圖/業者提供)

孝順、獨立的黃黛閔為減輕家中經濟負擔，用功考上國立台灣海洋大學，並且在畢業後一人北漂到台北工作。黃黛閔的第一份工作選擇行銷企劃，工作一年來，她發現公司升遷制度不明確、薪資調整幅度小，因此萌生轉行念頭。

正當黃黛閔苦思人生方向時，她看見沒房地產經驗的朋友進入永慶房屋當經紀人，在學長姊手把手的指導下，一步一腳印奠定良好基礎，尤其在公司領先業界的薪資待遇保障下，完全不用擔心收入，而是專心投入房地產專業學習。看著朋友做的開心、業績蒸蒸日上，這勾起了黃黛閔的好奇心，在和好友深談後，她決定鼓起勇氣跨出舒適圈，毅然加入永慶房屋。

黃黛閔對待客戶就像對待家人一樣用心，在老客戶們口耳相傳介紹下，業績自然蒸蒸日上。(圖/業者提供)

「為了讓家人過得更好，我願意努力與嚐試！」自嘲自己不是個善於聊天的人，當時更是房地產的門外漢，但因為小時候與姊姊的「一顆蛋回憶」，黃黛閔在心中為自己打氣，要翻轉自己與家人的未來，不讓悲慘往事再重演。黃黛閔用熱情與真誠把握每次服務客戶的機會，加入第二年就晉升為百萬年薪經紀人，後來職級三級跳，一路由主任、襄理升上副理，打破一般工作需要看年資才能升遷的天花板，現在的業績比第一年成長十倍以上，讓家人、同事們都對她刮目相看。

黃黛閔笑說，一開始父母只希望她報考公職，追求簡單、安穩的工作環境，但看到女兒成為百萬年薪經紀人，工作做得有聲有色，父母現在變成她的死忠粉絲，最愛和街訪鄰居分享女兒的優異成績。黃黛閔強調，永慶房屋的品牌魅力，吸引許多客戶主動上門詢問，再加上公司用科技創新服務，便利消費者掌握看屋、售屋資訊，也讓她的工作更有效率、成交更輕鬆。

黃黛閔強調：「我的人生我主宰！在年輕時努力打拼，讓人生精彩不留白！」八年級生黃黛閔現在平均每月收入十萬以上，她期許自己三年內在台北市買房，也相信自己，儘管沒有顯赫的家世背景，但只要自己願意努力、力爭上游，也能走出屬於自己的人生康莊大道。

彈性工作八小時的制度讓黃黛閔時常陪家人到處遊山玩水，生活多采多姿。(圖/業者提供)

(中時新聞網)