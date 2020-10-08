越封殺，魅力越難擋？根據美國派杰公司（Piper Sandler）最新統計報告，TikTok超越Instagram，成為了美國青少年最愛社群平台第二名，僅次於Snapchat，這對於積極想要打下TikTok的Facebook來說，不是太正面的消息啊。

派杰公司（Piper Sandler）在10月6日發表的報告，他們在8月19日至9月22日期間，針對來自美國48個州，針對平均年齡1.58歲、共9800名青少年（報告稱為Z世代）進行的統計報告中發現，青少年們評估每週約會花費12小時的時間在社群平台上，而其中他們最喜愛的社群平台是Snapchat（34%），第二、第三名分別是TikTok（29%）以及Instagram（25%）。

Piper Sandler最新的Z世代市調報告發現，TikTok超越Instagram成為美國青少年最愛社群平台的第二位。（摘自Piper Sandler）

值得矚目的是，相對於該公司在4月份發表的同一份春季報告（該市調半年進行一次，春季報告受試者平均年齡16.2歲，分佈在美國41個州），青少年們最喜愛的社群平台第一名是Instagram（85%），第二位則是Snapchat（82%），TikTok則位居第三（62%），Twitter（41%）以及Facebook（34%）分別位居第四、第五位。

對比同一機構在春季與秋季的統計結果，社群媒體在青少年間受歡迎的情況此消彼長，對於旗下擁有WhatsApp、Instagram、Messenger的Facebook來說，可謂是很明顯的警訊。而為何社群平台大多更為關注青少年用戶的成長，不外乎就是因為青少年正是社群媒體的主要用戶群，而且他們更具有未來性，也是將來主要的廣告受眾，而廣告是社群媒體相當仰賴的收入來源。

為了能持續與TikTok對抗，並且跨入短影音市場，Facebook先前也在50多國推出跟TikTok本體服務相當接近的Instagram Reels功能，並且陸續加入購物功能，持續優化相關服務。無獨有偶，Snapchat也在8月份推出了與TikTok音樂短影音功能很類似的服務。

受到美國川普政府的打壓，隸屬母公司字節跳動（ByteDance）的TikTok，日前才被美國政府批准可以由Walmart以及甲骨文（Oracle）收購TikTok International的20%股權。這家全新的公司被授權可以處理TikTok用戶的相關資料。

(科技)