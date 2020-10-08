兩岸情勢緊張，就怕衝突一觸即發！一位阿嬤打電話給國民黨立委陳玉珍，希望她能跟政府好好說，不要打仗，並分享古寧頭戰役時的慘況。陳玉珍聽完後百感叢生，感嘆像他們這種希望兩岸和平的人，早已萬箭穿心。

陳玉珍在臉書表示，昨（7）日晚間在趕通告的路上，接到一位阿嬤來電，「我甲汝講，汝對要甲政府好嘴，甲伊講嘸當打戰（妳要跟政府好好講，跟他說不能打仗）」。原來阿嬤是看到陳玉珍在接受採訪時說，如果要開戰的話，國防部要如何準備？教召嗎？認為要有全民國防的概念，平常就要訓練，比照早年金門民防自衛隊的訓練編組等。

阿嬤說，當年古寧頭戰役時，雖然年紀還小，但親眼看到軍車把傷兵載到中正國小旁，也就是現在的「朱子祠」裡，傷兵有的剩下一隻腳，有的「屁股整個掀開的（皮開肉綻）」，他們哀嚎一整夜。阿嬤也向陳玉珍說，她年紀還小，一定沒有經歷過這一段，自己今年86歲了，但那個情景至今無法忘記。

阿嬤千拜託、萬拜託，請陳玉珍一定要拜託政府不要打仗。陳玉珍掛上電話後百感叢生，不知道要怎麼告訴阿嬤，現今網路上皆曰可殺，名嘴一片不仇恨就不愛國、不勇武就是「中共同路人」的氛圍中，我們這種要兩岸和平、希望兩岸交流的人，早已被「親中賣台舔共」的箭，萬箭穿心！

(中時新聞網)