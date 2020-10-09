港星蔡少芬頂著香港小姐季軍的光環出道，近年更以宮廷劇《後宮甄嬛傳》將演藝事業再攀顛峰，日前接受大陸節目《奮鬥吧主播》邀約，並挑戰直播過程中叫賣商品，未料一個突如其來的狀況，讓她嚇得當場變臉道歉。

蔡少芬挑戰直播中賣貨，而她這次介紹的商品是一款切菜機，只要蓋上蓋子並拉下繩子，就能輕鬆將東西切碎，原本講解過程都相當順暢，未料示範過程由於蓋子蓋得不夠緊，繩子一拉蓋子就飛出去，讓她當場嚇得驚慌失措，還好看過不少大場面的她立刻鎮定情緒，並對著鏡頭道歉：「對不起，我沒有蓋好，是我的不對」。

蔡少芬微博全文。（圖／蔡少芬微博）

對於此事登上微博熱搜第五名，她也在微博發文調侃自己：「莫名其妙，一位美女走來跟我說:芬姐！你上熱搜了！當我一看，只能說！是我的不對！以後必須關注我的直播間」，網友更是紛紛留言：「姐那一幕真是笑死我了」、「希望以後要常常直播啊」、「絕對是今年最好笑的事之一」。

蔡少芬去年生下第3胎後，就屢被網酸顏值崩壞，這讓她曬出與老公張晉的甜蜜合照，只見她肌膚白皙、五官俏麗，不見歲月在臉上留下任何痕跡，也直接打臉酸民。

(中時新聞網)