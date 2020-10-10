有主播界林志玲之稱的張瓊方曾任香港鳳凰衛視主持人以及三立新聞、年代新聞主播，她與老公結婚三年於近日喜獲女兒「小孜」，提早來一個多月的寶寶讓夫妻倆相當欣喜，張瓊方透露，上月11日凌晨突然開始有規律的陣痛，在越來越痛時她心想：「這不就是傳說中的產兆嗎？」醫院聽聞後要她趕緊到醫院待產，她笑說：「我老公在診所外瞬間連停車都忘了怎麼停，感覺他怎麼比我還緊張。」

張瓊方女兒小孜比預產期提早一個月來報到。

確定提早生產的第一時間，張瓊方還思思念念來不及拍的孕婦寫真，「當時我還一邊嚷嚷說，哇我是不是要生了啊？怎麼那麼快，本來說好要拍的孕婦照都還沒拍耶怎麼辦？我都還沒準備好耶？」因此她只好抓緊時間在待產過程中補拍幾張大肚子的孕婦照，她說：「一開始陣痛加劇痛到臉部扭曲，幸好打完無痛之後，疼痛指數從十分降到兩分，瞬間有種獲得解救的感覺，終於又再度能笑得出來！」

張瓊方女兒小孜比預產期提早一個月來報到。

她回憶，生產時「真的是用盡全身的力氣在生！」最後還是靠著醫生出動真空吸盤，才幫助她一起把寶寶吸出來，張瓊方感動表示，當時老公全程陪伴，除了拍攝紀錄外也幫忙播放音樂幫助她放鬆心情，她笑說：「小孩生出聲時現場配上緩慢鋼琴音，當場覺得自己好像在演電影一樣。」

老公與媽媽在張瓊方生產後都陪在一旁。

不過，由於女兒提前來報到，所以夫妻倆才抱了寶寶沒多久，就因寶寶健康安全被送到國泰醫院做進一步的觀察，「接下來的一周我跟先生每天都在醫院指定的開放探視時間去醫院看寶寶，看到她腳上打著營養針，小小的身體在保溫箱被觀察照顧著，覺得超級心疼。」還好小孜出生不算太小，體重有兩千三百多克，所以在醫院只待了幾天，確認寶寶身體狀況就送到月子中心和媽媽團聚，「記得第一天把寶寶接回來，在月子中心一起母嬰同室的時候，我整個人竟然還喜極而泣！」她心想，人生有很多事情真的不要視為理所當然，能健康平安就是最大的幸福，一定要好好珍惜。

老公與媽媽在張瓊方生產後都陪在一旁。

張瓊方90多歲的外婆在她生完隔天特地來我探望，更送上紅包。

因為早產，張瓊方第一時間只能短暫抱抱女兒。

(中時新聞網)