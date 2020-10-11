后湖族親恭迎「會元祖」金身赴后浦許氏宗祠謁祖，並重返昔日讀書的「叢青軒」（清金門總兵署）。（李金生攝）

明萬曆年間科舉高中會元，有「金門第一才子」之譽的后湖先賢許獬，今年適逢450周年聖誕紀念，族親今（11）日恭迎金身赴后浦許氏宗祠謁祖，並重返昔日讀書的「叢青軒」（清金門總兵署），村內境主神明坐轎隨行巡禮，沿途鑼鼓喧天，鞭炮聲此起彼落，洶湧人潮將老街渲染得熱鬧滾滾。

許獬，字子遜，號鍾斗，生於明隆慶四年（1570），卒於明萬曆三十四年（1607），明萬曆二十九年辛丑科（1601）高中會元，當科天下第一，殿試二甲第一名，世稱「會元傳臚」，選庶吉士，入選國家高級培養之列，授翰林院編修，為金門鄉賢代表性人物之一。縣定古蹟后浦「清總兵署」相傳為其讀書地方「叢青軒」，賢庵國小旁古官道豎立墓道碑，墓葬處山前村後也有「文章垂世孝友傳家」的石坊。

村內境主神明坐轎隨行巡禮，沿途鑼鼓喧天，鞭炮聲此起彼落，洶湧人潮將老街渲染得熱鬧滾滾。（李金生攝）

縣定古蹟后浦「清總兵署」相傳為「會元傳臚」許獬讀書的地方「叢青軒」。（李金生攝）

后湖族親裔孫昨起舉辦盛大慶醮，今天上午恭迎許獬的金身自「會元館」出發，赴后浦南門許氏宗祠謁祖後，經由浯島城隍廟轉莒光路到「叢青軒」，再轉國定古蹟「邱良功母節孝坊」、東門代天府返回后湖。

縣定古蹟后浦「清總兵署」相傳為「會元傳臚」許獬讀書的地方「叢青軒」，如今已是著名景點。（李金生攝）

奉祀先賢許獬的會元紀念館，內有難得一見的「家法」，專打不忠不仁不貞、不孝不義不節之人，今天也出巡彰顯教化意義。（李金生攝）

村內供奉的池府王爺和蘇府王爺、六姓府王爺、李府王爺、朱府王爺、廣澤尊王、中壇元帥、下壇虎爺、關聖帝君等境主神明也隨行巡禮，吸引鄉親和遊客駐足致敬，場面十分熱鬧。

后湖現任官員和仕紳輪流扛轎，也是巡禮活動的亮點之一。（李金生攝）

后湖族親恭迎「會元祖」金身赴后浦謁祖巡禮，隊伍通過老街路口一帶。（李金生攝）

后湖鄉親恭迎「會元祖」巡禮隊伍通過國定古蹟「邱良功母節孝坊」。（李金生攝）

這是后湖繼2003年許獬授官400年慶醮後，再一次的盛大紀念活動，特別安排裔孫現任縣府參議許寬、工務處長許鴻志、觀光處副處長許績鑫、金城鎮公所主任祕書許世丞、金酒金寧廠長許荐洋和前金城鎮長許金象、旅台金門許氏宗親會理事長許丕揚、副理事長許丕槐、仕紳許炎堅等人輪流肩扛許獬的4抬大轎，感念先祖一生卓越科舉功名和傳世名言：「取天下第一等名位，不若幹天下第一等事業，更不若做天下第一等人品」永為後人景仰。

(中時 )