民進黨年輕政二代吳怡農，日前在 「壯闊臺灣」網站，以及蘋果日報的投書中，提到他主張的台灣未來民防政策，參考了瑞典在2017年發行的民防手冊《如果發生危機或戰爭》(Om krisen eller kriget kommer )，提到「所有停止抵抗的信息都是假的」、「令敵人戰到一兵一卒」等頗令人熱血澎湃的壯語。然而看在國防專家張競眼裡，這些豪言壯語都只是和平時代的空話，而且那一份民防手冊在發行後，在瑞典國內就被批評「毫無意義、浪費紙張」。

兩岸關係緊張，台海頗有肅殺之氣，兵役、後備軍人動員、民防都成了重要課題，然而國防安全與軍人地位，卻正是民進黨與其大量支持者們長期以來最不重視的。先前國民黨台北市議員徐巧芯提出「是否該恢復徵兵？女性是否也該服兵役？」，就被民進黨外圍網路組織各種批評，所幸也使這些重要話題持續發酵。或許是為擺脫民進黨一直對軍事國防輕視的不良印象，民進黨新生代人物吳怡農，先是在自己主持「壯闊臺灣」網站中，由署名「蕭長展」作者的訪問稿裡提到他的民防想法，到了10月9日，吳宜農與前參謀總長李喜明上將聯名投書蘋果日報，標題為〈後備的轉型：建立國土防衛部隊〉，兩篇內容具有高度相似度，都提到提到瑞典民防手冊《如果發生危機或戰爭》，並引用手冊主基調：「若瑞典受到他國攻擊，我們永遠不會放棄；任何關於停止抵抗的訊息都是錯誤的」，再以此話撻伐特定對象，也就是馬前總統，以及一些退役將領曾經提到的「終戰指導」。

對此，中華戰略學會研究員張競博士感到不以為然。他在受訪時表示，在吳怡農投書之後，就有好幾位學生問過他關於瑞典民防手冊的話題，因此也特別上網找來看過。張競發現，2018年5月當這份手冊最後改版刊行時，瑞典社會對對於這本手冊的意見頗多，負面批評也所在多有。此處就可注意到，並非國外的手冊都是經典，「洋和尚所編的經書不一定就正確無誤」，還需充份瞭解手冊的來龍去脈與前世今生。

張競表示，幾乎就在最後一版的瑞典民防手冊公布後，新聞時評網「The Conversation」就登出一篇批評文《為何瑞典的準備戰爭手冊只是浪費紙張》(Why Sweden’s ‘prepare for war’ leaflet is a waste of paper)。文章提到，瑞典民防手冊最早出現在1943年，當時正逢二戰最慘烈的時期，納粹德國占領了挪威和丹麥，而芬蘭正與蘇聯交戰。瑞典雖然表示中立的，沒有參加戰爭，歐洲的悲劇自然使瑞典必須居安思危，因此這本小冊子經得起考驗。

這本小冊子之後經過了更新，並於1961年再次分發給了公民。當時，世界局勢進入美蘇冷戰，瑞典持續保持中立，但偏向支持北約。為了防衛，當時瑞典軍事防禦能力很強，學校有愛國課程，民間有保防組織，包括紅十字會、洛塔女準軍事團體、家庭警衛隊、童子軍和射擊協會。但是在冷戰結束後，瑞典解除大多數的民防組織，到2010年，取消了義務兵役制度。國際局勢再變，使瑞典感覺到需要強化國防，因此瑞典在2018年重新復強制性兵役，哥特蘭P18團(P18 in Gotland)重建，手冊也重新分發。

然而作者批評，瑞典國內有認同問題，這問題必須先面對，才能要大家一起保家衛國。民防手冊訴求對象是「瑞典人民」，意思是所有住在瑞典的人都守土有責。然而瑞典政府並未將所有瑞典居民視為公民。有許多人生活在政治不平等的魔咒下，瑞典人不一定都認同國家，這又如何要求民眾為國家賣命？

看看別人想想自己，我們台灣同樣有國家認同危機，而且一點也不比瑞典來的小。比如吳怡農以退將提到「終戰指導」，批評他們對台灣沒有信心，並懷疑對台灣的忠誠度就是一例。張競表示，戰爭有輸有贏，都需要「終戰指導」，打勝要靠「終戰指導」確保戰果，打敗要靠「終戰指導」收拾殘局，甚至打的不勝不敗的僵持，同樣要考慮如何結束。戰爭全程都要不斷修訂、調整，只想到對自己有利的最好結果，而不思考戰爭不利時如何結束，只是無聊的政治攻詰。

納粹德國海軍總司令鄧尼茲(Karl Dönitz)在1945年5月接替希特勒為德國總統，只有一個工作，就是向盟軍投降。(圖/美國國會圖書館)

比如說，納粹德國有打到最後一兵一卒嗎？希特勒是以他個人自殺來迴避這個問題，但德國人可還是要活下去，所以鄧尼茲(Karl Dönitz)必須出來善後；日本在二戰後期愈打愈瘋癲，喊出「一億國民總玉碎」，真能辦到嗎？在挨了兩枚核彈之後，天皇發表「終戰玉音」，以無條件投降做為「終戰指導」。而且此例又正好否定了「所有停止抵抗的信息都是錯誤、都是假的」，政府該投降時也就投降了。日本投降後，有一些日本軍人不聽從，繼續在深山裡、海外離島堅持抵抗，最終只是給自己找罪受、給大家添麻煩的笑話而已。

說好「一億國民總玉碎」的日本，在昭和天皇的廣播下也是乖乖投降，沒有到死剩一兵一卒。(圖/美國國會圖書館)

打贏同樣需要「終戰指導」才能了結無戰爭，就像美國獨立戰爭，英國打不下去了，美國也要有本事讓英國人坐上巴黎和會談判桌，簽下《巴黎和約》才算是順利終止戰爭，美國的獨立國家地位也才得到確保。

再來談吳怡農設想的民防，他認為「國民的軍事能力不需在營區服役才能達成，只需 4 到 6 個月的基本訓練即可，就防衛自己家的附近，連地圖都不用」，然而，軍事訓練遠沒有他想的這麼簡單，這些受短期訓練的人們是什麼身份？是義務兵？還是游擊隊？鄉勇？是正規軍或是民間游擊隊的差別很大，正規軍是受到日內瓦公約保障的，上陣殺敵受到認可；但是鄉勇團練就不受保障，要是被判刑殺人，就是無處可說理。而且只防衛自己家也是想法過於天真，戰爭時經常要動員部隊去把守防線，那些防線可不一定就在自己家，要是連作戰地圖都不會看，又如何成為有效戰力？

張競最後表示，雖然吳怡農先生找到李喜明上將與自己一起投書，但是內容依然欠缺國防專業，僅是政治攻詰鬥爭的工具而已。張競說「上將也許願意背書，但上校能夠點出問題、上尉可以挑出毛病、上士會說這根本就是胡鬧！」

(中時新聞網)