館長陳之漢日前遭近距離槍擊，出院後積極復健，而他也多次於臉書提及復健心情，回想中槍後的2小時，就像是過了一輩子那麼長，「痛到只想殺了對方」，今他又再度更新臉書最新動態表示「也許這是上天給我的考驗吧」！

館長陳之漢8月28日凌晨遭23歲的槍手，近距離開3槍射擊，經送醫後，並無大礙，不過主治醫師卻表示，館長恐要半年後才能夠恢復健身，但館長認為「沒有練，就好像在這世界上沒有活著的感覺」，因此他中槍後18天就在病床上重拾啞鈴鍛鍊二頭肌；20天就在直播時舉起8公斤的壺鈴進行訓練，接著又臥推160公斤、啞鈴划船60公斤，顯然對於他來說無法健身，是人生一大痛苦之事。

而今（12）日他又再度有感而發更新臉書動態，只見他上傳一張於健身房健身的照片寫下：「看見深蹲架卻不能蹲，打從心裡難過起來」，更表示也不知道是否能夠回到過去的水準，回想到遭槍擊的那一晚，還是讓滿滿的殺人衝動，但話鋒一轉，他感嘆道「也許這是上天給我的考驗吧」。

不少粉絲也在留言處鼓勵他「留著青山在不怕沒材燒」、「憑館長的毅力應該是沒問題的，祝福早日康復」、「不管是否能回去以前的水準，能活下來才是通過了考驗，雨過天晴後，會有更美的彩虹」、「就算回不到以前水準，仍然是最強男人的稱號跟指標，就放心養傷吧」。

(中時新聞網)