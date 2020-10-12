川普陣營最新釋出的競選廣告。

美國總統川普的競選團隊近期釋出新的競選廣告，影片中白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）讚美團隊對抗新冠肺炎的努力，似在為川普政府的防疫表現背書，不過佛奇昨（11）日開砲，稱川普競選團隊未經過他同意就使用影片，而且內容「斷章取義」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，川普競選團隊上周在密西根州公開新的競選廣告，向選民傳達川普正努力從新冠肺炎康復的同時，他的政府也正努力應對新冠疫情。

30秒的影片中，旁白陳述「總統川普正從新冠病毒中康復」，「美國也是，我們共同挺身迎接挑戰，保護我們的老年人，在創紀錄的時間內讓他們不用有任何花費，就能使用能挽救生命的藥物。」

影片隨後閃進佛奇過去一段專訪畫面，他在影片中表示，「我無法想像有誰可以做得更多」，似在為川普政府的防疫表現背書。

不過佛奇昨日發布聲明澄清，川普政府植入這段畫面前並未獲得他的同意，他更嚴詞砲轟影片內容「斷章取義」。他在聲明稿中表示，「在我將近50年的公職生涯中，我從未公開支持任何政治候選人，共和黨競選影片中我的發言片段並未經過我的同意，而且斷章取義，是幾個月前我針對聯邦公共衛生官員的防疫努力所做的廣泛評論。」

廣告中有關佛奇的言論是擷取自3月他接受福斯新聞台（Fox News）的專訪內容，佛奇在那次專訪中盛讚白宮防疫工作小組應對疫情的全天候努力，其中包含多次白宮會議及深夜電話，「這些協調應對有很多形容詞可以描述，我想『令人印象深刻』是其中之一。」

針對佛奇砲轟廣告「斷章取義」，川普競選連任團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）昨日回應稱，這些話確實都是佛奇說的，「貨真價實、直接出自佛奇之口」，他還說畫面內容是來自於全國播映的電視專訪，稱佛奇當時在「讚美川普政府的工作」。

川普後續也在推特回應稱，影片中的評論確實都是佛奇自己說的，還稱部分州長都表示，「我們的防疫工作相當傑出。」

They are indeed Dr. Fauci’s own words. We have done a “phenomenal” job, according to certain governors. Many people agree...And now come the Vaccines & Cures, long ahead of projections! https://t.co/ANqKL4eBqJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

(中時新聞網)