英國一名士兵因為過胖、體重高達27英石（約171公斤）而被踢出軍隊。

申請加入英國陸軍必須先通過的體能測試。

英國《太陽報》（The Sun）昨（11）日根據取得的文件披露，一名英國士兵被量出體重高達171公斤，被認定「太胖不能打仗」而被踢出英國陸軍。

這名士兵並非因為過胖而被踢出軍隊的唯一一人，數據顯示，自2019年1月至今年3月期間，英國陸軍、海軍、英國皇家空軍（Royal Air Force）一共有5名軍人因為體重超過20英石（約127公斤）被迫退役。

事實上英國軍隊的肥胖問題不少，有8名現役軍人曾被要求進行抽脂手術，並且被開立100粒處方減肥藥。報導說抽脂手術開價高昂，費用落在2,000至6,000英鎊（約新台幣7.4萬至22.3萬元）之間。

此外，約有1.8萬名士兵被歸類為「肥胖」，等於每8名英國士兵中，就有一人屬於肥胖。

另外，有537名士兵患有第二型糖尿病，這種疾病通常和過重脫不了關係。

前駐阿富汗英軍指揮官、現為軍事專家的坎普上校（Colonel Richard Kemp）表示，「作戰部隊中沒有胖子的容身之處」，「在戰爭中，肥胖不只可能害死自己，也可能葬送同袍的性命。」

坎普上校說，「維持體重不只是士兵個人的責任，也是部隊長官的責任，部隊中如果有嚴重肥胖問題，就代表領導失敗。」

「如果部隊中有為數龐大的過重士兵，就只代表這是一個沒有活動力的單位」，「部隊應該要接受足夠的體能訓練，以燃燒多餘的脂肪、保持戰鬥力。」

(中時新聞網)