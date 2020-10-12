繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA將以400億美元(約1.1兆元新台幣)收購日本軟銀集團手上的矽智財大廠安謀(ARM)股權，這樁轟動整個半導體業界的併購案，引起英國政府對國安的疑慮，甚至連ARM聯合創辦人Hermann Hauser也出面反對，最新消息指出，包含英特爾、高通、特斯拉多家美國矽谷巨頭齊聲表達異議。

NVIDIA近期發表3款基於Ampere 架構的繪圖處理器(GPU)，獲得市場廣大迴響，考量到價格與台積電產能滿載等問題，這3款GPU都採用三星8奈米製程，NVIDIA也藉由多年來布局的AI、雲端服務與高效能運算業務，成功在今年一舉超越半導體巨頭英特爾的市值，成為全美最大半導體公司。

然而，NVIDIA的發展迅速，併購ARM的動作引發外界疑慮。ARM架構在整個矽智財授權市占率極高，大廠幾乎都採用ARM架構，加上陸美科技產業競爭加劇，若美企收購所有科技產品都會使用到的ARM，勢必會對大陸產品造成損傷，外界認為，該併購案若要在大陸通過，可能相當困難。

此外，也有很多專家認為，NVIDIA若將ARM收入麾下，競爭對手將處於不利狀態，ARM創辦人之一的Hermann Hauser也出面呼籲英國政府，否決該併購案，避免傷害英國利益。

據《Fudzilla.com》報導，英特爾、高通、特斯拉等多家包括國際性半導體巨頭都反對該併購案，甚至打算建立聯盟遊說美國政府。面對排山倒海的反對聲浪，ARM在日前承諾，將不會拆除2家公司的防火牆，避免NVIDIA取得ARM客戶的商業機密，或是搶先一步採用ARM架構所設計的產品。

(中時新聞網)